











tut.by. "Мы на выезды ездим на бусике. Наш полузащитник Игорь Новик работает маршрутчиком. Мы у его хозяина арендуем бус — и Игорь нас везет на игры. Пока выезжали в Минск , Пинск, Зельву и Столбцы. В Столбцы вообще удачно успели, еще до того, как там стало все сложно с коронавирусом. Но на фоне пандемии выступать тяжело. У всех же семьи. Жены, мамы, бывает, не отпускают на игру. Говорят: "Эй, ребята, коронавирус, куда вы едете?" Из 30 человек в заявке человек восемь еще ни разу не участвовали ни в играх, ни в тренировках: опасаются вируса", цитирует Кудея





Перед началом сезона в соцсетях клуба опубликовали сообщение о продаже абонементов за 25 рублей. 80% дохода футболисты пообещали направить медикам, которые работают с COVID-пациентами. Еще 10% пойдут в копилку строительства клубной детской футбольной школы. Остальным закроют маленькую часть расходов на выступление во второй лиге.



























