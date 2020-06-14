ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Директор "Першага Рэгiёна": на выезды ездим на бусике. Полузащитник работает маршрутчиком

14.06.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Директор "Першага Рэгiёна" (Д3) Кирилл Кудей рассказал о выездах команды в эпоху пандемии коронавируса.




"Мы на выезды ездим на бусике. Наш полузащитник Игорь Новик работает маршрутчиком. Мы у его хозяина арендуем бус — и Игорь нас везет на игры. Пока выезжали в Минск, Пинск, Зельву и Столбцы. В Столбцы вообще удачно успели, еще до того, как там стало все сложно с коронавирусом. Но на фоне пандемии выступать тяжело. У всех же семьи. Жены, мамы, бывает, не отпускают на игру. Говорят: "Эй, ребята, коронавирус, куда вы едете?" Из 30 человек в заявке человек восемь еще ни разу не участвовали ни в играх, ни в тренировках: опасаются вируса", цитирует Кудея tut.by.

Перед началом сезона в соцсетях клуба опубликовали сообщение о продаже абонементов за 25 рублей. 80% дохода футболисты пообещали направить медикам, которые работают с COVID-пациентами. Еще 10% пойдут в копилку строительства клубной детской футбольной школы. Остальным закроют маленькую часть расходов на выступление во второй лиге.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор "Першага Рэгiёна" (Д3) Кирилл Кудей рассказал о выездах команды в эпоху пандемии коронавируса.
 
Новости дня
Новости
 
Черепахи вернулись на пляжи Африки, на которых из-за коронавируса нет отдыхающих
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика