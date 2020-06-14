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Без Тихановской брестчане отдают свои подписи за Бабарико и Цепкало. Ну и за остальных
14.06.2020 14:34 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 14 июня 2020 года последнее воскресенье, из выходных дней, когда можно отдать свою подпись за того или иного кандидата. В Бресте бойкое место - у кинотеатра Беларусь. Там и встречаются сборщики подписей и их "клиенты". С самого начала некоторые кандидаты предпочли дистанцироваться от конкурентов, но быстро смекнули - лучше держаться вместе.
Поэтому на завершающем этапе - кинотеатр. Люди отдают свои подписи кто за конкретного человека, а кто и несколько раз занимает очередь к разным претендентам. Это законно, можно поддержать нескольких.
Ещё на подходе к точке работает сотрудник
Но что-то их сегодня слишком много, по сравнению с предыдущими воскресеньями.
Очереди отдать свою подпись есть, но они небольшие. Светлана Тихановская отказалась от работы в Минске и областных городах, без её пикета мало что поменялось, просто люди переключаются на других. Вот она, надежда что-то изменить в жизни, пусть и призрачная.
Ещё немного, несколько дней, и кандидаты отнесут собранные подписи в ЦИК. Этот сезон получился слишком волнительным и насыщенным, как никогда много событий в политической жизни, даже тема
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Сегодня, 14 июня 2020 года последнее воскресенье, из выходных дней, когда можно отдать свою подпись за того или иного кандидата. В Бресте бойкое место - у кинотеатра...
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