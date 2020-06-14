Без Тихановской брестчане отдают свои подписи за Бабарико и Цепкало. Ну и за остальных

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 14 июня 2020 года последнее воскресенье, из выходных дней, когда можно отдать свою подпись за того или иного кандидата. В Бресте бойкое место - у кинотеатра Беларусь. Там и встречаются сборщики подписей и их "клиенты". С самого начала некоторые кандидаты предпочли дистанцироваться от конкурентов, но быстро смекнули - лучше держаться вместе.





Поэтому на завершающем этапе - кинотеатр. Люди отдают свои подписи кто за конкретного человека, а кто и несколько раз занимает очередь к разным претендентам. Это законно, можно поддержать нескольких.





Ещё на подходе к точке работает сотрудник ГАИ - он провожает взглядом почти полностью тонированный микроавтобус в сопровождении служебного автомобиля, а за ним едет такой же, но в гражданском исполнении. На парковке за кинотеатром уже три таких микроавтобуса, в каждом - команда крепких парней в гражданском, с масками на лицах, но узнаваемы они без проблем. Скорее всего, собираются поддерживать правопорядок.





Но что-то их сегодня слишком много, по сравнению с предыдущими воскресеньями.





Очереди отдать свою подпись есть, но они небольшие. Светлана Тихановская отказалась от работы в Минске и областных городах, без её пикета мало что поменялось, просто люди переключаются на других. Вот она, надежда что-то изменить в жизни, пусть и призрачная.





Ещё немного, несколько дней, и кандидаты отнесут собранные подписи в ЦИК. Этот сезон получился слишком волнительным и насыщенным, как никогда много событий в политической жизни, даже тема коронавируса отступила на второй план, а ведь ещё только июнь.