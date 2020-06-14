TUT.by: в Оперном театре вспышка коронавируса









Официального подтверждения этой информации от руководства театра нет.





Анонимные сотрудники сообщили, что коронавирус был обнаружен и диагностирован в начале этой недели. "После того как стало известно о положительных результатах (это произошло 8 июня), балетную труппу отправили по домам до ближайшего понедельника (15 июня). При этом артистки кордебалета, занятые в опере «Виллисы. Фатум», продолжили работать", — рассказали сотрудники театра.





Около 200 человек, которые работают в театре, теперь являются контактами первого или второго уровня.





Как сообщал Минздрав, по состоянию на 14 июня в Беларуси было подтверждено 53 973 случая заражения COVID-19. Умерло 308 человек.