ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

TUT.by: в Оперном театре вспышка коронавируса

14.06.2020 19:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Вспышка коронавируса зафиксирована в Национальном театре оперы и балета Беларуси, пишет TUT.by. Анонимные источники рассказали, о коронавирусе у как минимум трех солистов балета. Все они находятся на изоляции.



Официального подтверждения этой информации от руководства театра нет.

Анонимные сотрудники сообщили, что коронавирус был обнаружен и диагностирован в начале этой недели. "После того как стало известно о положительных результатах (это произошло 8 июня), балетную труппу отправили по домам до ближайшего понедельника (15 июня). При этом артистки кордебалета, занятые в опере «Виллисы. Фатум», продолжили работать", — рассказали сотрудники театра.

Около 200 человек, которые работают в театре, теперь являются контактами первого или второго уровня.

Как сообщал Минздрав, по состоянию на 14 июня в Беларуси было подтверждено 53 973 случая заражения COVID-19. Умерло 308 человек.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вспышка коронавируса зафиксирована в Национальном театре оперы и балета Беларуси, пишет TUT.by. Анонимные источники рассказали, о коронавирусе у как минимум трех...
 
Новости дня
Новости
 
Российские отели начнут отчитываться о заселении неженатых пар в один номер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

13.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика