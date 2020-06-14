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Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

15.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

Исследователи из США установили, что обладатели первой группы крови меньше других подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты разместили на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании участвовали 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был обнаружен коронавирус. Учитывая пол, вес и возраст, ученые определили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9—18% меньше.

Чаще всего COVID-19 диагностировали у людей с третьей и четвертой группами крови: среди них обнаружили 1,5% с коронавирусной инфекцией. Среди пациентов со второй группой, эта цифра была немного ниже — 1,4%, а у добровольцев с первой — 1,3%.

Более выражено это соотношение проявилось у медиков и представителей других профессий, чья работа заключается в тесном контакте с зараженными. У людей с четвертой группой крови вирус обнаружили в 4,1% случаев, у людей с третьей — в 4%, у людей со второй — в 3,9%, у людей с первой — в 3,2%.

Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Эксперты объяснили эту связь характерными для нее особыми мутациями.

СБ

 
 
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Исследователи из США установили, что обладатели первой группы крови меньше других подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты разместили...
 
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