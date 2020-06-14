Определена самая защищенная от коронавируса группа крови

Источник материала: Вороновская газета





Исследователи из США установили, что обладатели первой группы крови меньше других подвержены заражению коронавирусом. Свои выводы эксперты разместили на сайте сервиса по расшифровке генома 23andMe.

В исследовании участвовали 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был обнаружен коронавирус. Учитывая пол, вес и возраст, ученые определили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9—18% меньше.

Чаще всего COVID-19 диагностировали у людей с третьей и четвертой группами крови: среди них обнаружили 1,5% с коронавирусной инфекцией. Среди пациентов со второй группой, эта цифра была немного ниже — 1,4%, а у добровольцев с первой — 1,3%.

Более выражено это соотношение проявилось у медиков и представителей других профессий, чья работа заключается в тесном контакте с зараженными. У людей с четвертой группой крови вирус обнаружили в 4,1% случаев, у людей с третьей — в 4%, у людей со второй — в 3,9%, у людей с первой — в 3,2%.

Ранее международная группа исследователей пришла к выводу, что наиболее подвержены заражению коронавирусом люди со второй группой крови. Эксперты объяснили эту связь характерными для нее особыми мутациями.

СБ