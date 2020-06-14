Жара и коронавирус, кто победит на выборах и дохлые крысы. Тест по новостям без президента

Источник материала: Tut.by

Вторая неделя июня была горячей как по температуре за окном, так и по произошедшим в стране событиям. Предъявлены обвинения Сергею Тихановскому и задержанным по его делу. Департамент финансовых расследований КГК провел обыски в Белгазпромбанке и нескольких частных компаниях. Задержаны несколько человек, связанных с Виктором Бабарико, возбуждены два уголовных дела. Нацбанк Беларуси собирается ввести свою администрацию по управлению «дочкой Газпрома».

«Газпром» назвал эти действия противозаконными. Претендент на высший государственный пост Валерий Цепкало охарактеризовал происходящее как давление на участников избирательного процесса. А пресс-секретарь Наталья Эйсмонт поспешила всех успокоить: это все, говорит , пустые заявления, просто «закон есть закон».

На этом фоне как-то подзабыли про коронавирус, а зря. Глава белорусского бюро ВОЗ отметил , что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация». Что еще произошло на неделе — узнайте из нашего теста. И да, в этот раз мы решили обойтись без вопросов о президенте, его и так слишком много в последние дни.