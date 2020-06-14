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Российский минфин засекретил данные по ВВП РФ за май

14.06.2020 19:28 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Минфин России решил не публиковать оценку номинального объема валового внутреннего продукта России за май.

В ежемесячном отчете об исполнении бюджета, опубликованном ведомством 11 июня, отсутствует цифра, показывающая соотношение дефицита федеральной казны к ВВП (.xls).

Изъять статистику Минфин решил впервые за 15 лет, отмечает РБК: оценка профицита/дефицита бюджета в сравнении с размером экономики на ежемесячной основе публиковалась правительством с 2005 года, пишет Finanz.ru.

Последние доступные данные по этому показателю Минфин представил в отчете за апрель: по итогам месяца бюджет был сведен с профицитом в 9,5 млрд рублей, или 0,15% ВВП. Таким образом, номинальный размер экономики ведомство оценило в 6,4 триллиона рублей. Это на 27% ниже показателя за тот же месяц прошлого года.

В марте профицит составлял 175 млрд рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, размер экономики Минфин оценивал в 9,7 триллиона рублей, что на 34% больше апрельского значения.

В пересчете на год ВВП России в апреле составил 77 трлн рублей по сравнению со 107 трлн годом ранее, указывает управляющий директор УК «Агидель». Это дает 28% номинального снижения ВВП, из которых примерно 10% можно отнести к падению цен на нефть с 70 до 20 долларов за баррель.

Это означает, делает вывод Тунев, что в реальном выражении экономика России в апреле рухнула примерно на 20%, а за первые четыре месяца потеряла около 8%.

Минэкономразвития, напомним, оценило экономический спад скромнее - в 12% за апрель. Ежемесячный доклад «Картина экономики» ведомство опубликовало с опозданием почти на неделю.

Некоторые чиновники правительства из команды премьера Михаила Мишустина предлагали в принципе засекретить экономическую статистику, показывающую масштаб кризиса, рассказывали Reuters источники, близкие к кабмину.

«Им в какой-то момент показалось, что ключевая проблема связана с Росстатом. У них в голове есть четкая картинка: пока о чем-то не написано, этого нет», - пояснил один из собеседников агенства.

В итоге было принято компромиссное решение: публиковать данные как можно позже вечером, или ночью, чтобы «меньше внимания было к этим цифрам», рассказывал высокопоставленный источник в одном из федеральных ведомств.

Официальный прогноз правительства, представленный МЭР, закладывает падение ВВП России на 5% по итогам года. Международный валютный фонд ждет спада на 6%, Всемирный банк - на 7,3%, Организация стран экономического сотрудничества и развития - на 8% при одной волне коронавируса и на 10% - при двух.

Самый оптимистичный прогноз пока озвучил на встрече с президентом Владимиром Путиным глава Сбербанка Герман Греф. По его оценке, ВВП России сократится на 4,3%, что «значительно меньше», чем в США и Европе (7-8%).

 
 
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Минфин России решил не публиковать оценку номинального объема валового внутреннего продукта России за май.
 
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