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В мире за сутки более 137 тыс. человек заразились коронавирусом

15.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В мире за сутки более 137 тыс. человек заразились коронавирусом

Количество подтвержденных ВОЗ случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 137 тыс., а количество смертей увеличилось более чем на 4 тыс. и превысило 427 тыс. Такие данные 14 июня опубликовала ВОЗ.

По состоянию на 11:00 14 июня в мире было зафиксировано 7 690 708 инфицированных и 427 630 умерших. За сутки заразились более 137 526, число умерших увеличилось на 4 281. Днем ранее за сутки было выявлено 142 672 новых случая заражения и 5 055 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки – на первом месте по количеству инфицированных — там выявлено 3 711 768 заразившихся (+73 243 за сутки). Количество умерших там увеличилось на 2 812 и достигло 199 252. В Европе насчитывается 2 398 779 заразившихся и 188 001 умерший. За сутки количество инфицированных возросло на 19 821, а умерших увеличилось на 533.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 758 551, зафиксированы 16 640 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 20 910, умерли 380 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 2 032 524 человека. Далее следуют Бразилия (828 810), Россия (528 964), Индия (320 922), Великобритания (294 379), Испания (243 605), Италия (236 651), Перу (220 749), Германия (186 269) и Иран (184 955).

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Количество подтвержденных ВОЗ случаев заражения новым коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 137 тыс., а количество смертей увеличилось более чем...
 
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