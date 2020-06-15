Белорус создал игру, в которой нужно спасти Землю от коронавируса

Источник материала: Tut.by

Разработчик из Беларуси Владислав Пилянский создал игру, в которой надо спасти Землю от коронавируса. Она уже появилась на платформе Google Play , сообщает корреспондент агентства « Минск-Новости ».

«Инфекция распространяется по всей планете, а вам нужно остановить ее с помощью вашей корпорации Planet to Save», — говорится в описании игры.

Многие пользователи, проходя квесты в игре, легко узнавали отсылки к реальным событиям, произошедшим во время пандемии коронавирусной инфекции. Например, чтобы выполнить одно из заданий, нужно не допустить распространения вируса на круизном лайнере.