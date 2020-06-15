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Названо частое осложнение у переболевших коронавирусом

15.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов коронавируса сохраняется озноб, причем это не зависит от погоды. Об этом сообщила врач-эндокринолог поликлинического отделения МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, передает ОНТ.

Названо частое осложнение у переболевших коронавирусом

Специалист отметила, что нередко пациенты думают, что заболели COVID-19 повторно, и в результате начинают вновь принимать лекарства.

«Поскольку тесты показывают отрицательный результат, отсутствие коронавируса в организме, то ученые пришли к выводу, что речь идет о нарушении в ЦНС, из-за чего страдает центр терморегуляции», – пояснила врач.

Она подчеркнула, что в связи с нехваткой сведений о новом коронавирусе в настоящее время сложно определить, это нарушение постоянное или временное.

По словам эксперта, избавиться от последствий озноба можно, если пить теплый чай, например, травяной, а также теплую воду с сезонными ягодами (с черной смородиной и малиной).

Источник: ont.by

 
 
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Существуют данные, которые свидетельствуют о том, что у многих людей после полного исчезновения клинических симптомов коронавируса сохраняется озноб, причем это
 
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