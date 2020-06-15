COVID-19: почему ВОЗ призывает не игнорировать профилактические меры? Рубрика «Антивирус»

Источник материала: ОНТ

Слоган «не терять бдительность» с пандемией коронавируса стал еще весомее. Да, лето пришло. Да, многие страны постепенно открывают границы. Где-то вирус и вовсе пошел на спад. Но точных прогнозов на этот счет еще нет. А значит, расслабляться пока рано.

Лето, солнце, жара… коронавирус. На четвертый месяц мировой пандемии кажется, что COVID-19 начал отступать? Но точку в этом вопросе ставить еще рано. Вирус до конца не побежден.

Люди продолжают болеть, врачи лечить. Вместе с тем, во многих странах Европы количество заболевших планомерно снижается. Пик пандемии не везде, но тоже пройден и в некоторых странах Юго-Восточной Азии, и Северной Америки.

Кому-то для этого понадобился тотальный карантин, другие страны, в числе которых и Беларусь, его смогли избежать.

Последние новости не могут не радовать. Часть перепрофилированных под борьбу с коронавирусом больниц уже вернулась к привычному режиму работы. Причем эта тенденция характерна для многих регионов.

С этого дня в режиме доступа для белорусов отдых в Греции. Сегодня возобновилось авиасообщение и с крупными городами Украины. Но пустят туристов в страну только при наличии страхового полиса, а по приезду белорусам придётся пройти двухнедельный карантин.

Отдых – отдыхом. Между тем, вирус никуда не делся. Пока вакцина не найдена, большинство людей остаются уязвимы. Не расслабляться призывают и эксперты. Несмотря на то, что респираторные вирусы имеют сезонный характер. Учеными пока не доказано действует ли это правило с COVID-19.

Хотя часто приводят в пример атипичную пневмонию 2003 года. Она (кстати, тоже семейства коронавирусов) достаточно долго доставляла неприятности жителям азиатских стран. Но летом заболеваемость стала снижаться, а затем вирус исчез, то есть ушел в эпидемический тупик.

Просто надеяться на такой же исход – не вариант. Ученые заверяют: на распространение коронавируса влияет наше поведение. Если в мае еще все боялись прикоснуться к поручням в общественном транспорте. По десять раз обрабатывали руки антисептиком. Практически у каждого были маски. Не забывали о и социальной дистанции. С приходом тепла о безопасности многие стали забывать.

Наше здоровье равно наша бдительность. Пониженным она оказалась в Китае. В столице Поднебесной с середины апреля не было ни одного нового случая заболевания.

Опять вспышка. Опять на рынке. В центре Пекина. Счет заболевших пока идет на десятки. Но для страны, которой на два месяца пришлось наглухо закрыть целую провинцию, это мощный сигнал. На карантине десятки кварталов. Выйти нельзя даже за продуктами, разносить их будут волонтеры.

В мире к этому часу коронавирусом заразились почти восемь миллионов человек. Около половины из них выздоровели. Более четверти выявленных случаев приходится на Соединенные Штаты. Быстрыми темпами растет число заболевших и в Бразилии. То есть ситуация еще не стабильна.

Надевать маску в общественных местах, мыть руки и соблюдать дистанцию. ВОЗ призывает не игнорировать профилактические меры. Многие привыкли и перестали осознавать опасность, которая все еще рядом.

Бдительность – неотъемлемое средство против любого вируса. Берегите себя!

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