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В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?
15.06.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме. Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Хорошие новости и для тех, кто эти три месяца жил в ожидании плановой госпитализации: за неделю сразу два медицинских центра вернулись к своим прямым обязанностям.
33 рубля для белорусов, 42 – для иностранных граждан. Такова цена возможности узнать, хозяйничает ли COVID в организме здесь и сейчас.
В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции.
Стоит такой тест для белорусов почти 22 рубля, для иностранцев – чуть менее 40. Сдается до обеда – результат во второй половине дня. Ежедневно здесь будут принимать до 100 человек. Причем эта неделя уже расписана. Зато освободились места для плановых пациентов сразу в нескольких клиниках города.
Виктор Спиридонов, главный врач Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии:
Но благодаря такой напряженной, сплоченной работе нашего коллектива, медицинских работников, в течение трех этих месяцев мы справились с этой проблемой. И вот уже 12 июня мы выписали последнего больного. Произвели заключительную дезинфекцию, и к нам стали поступать новые пациенты, с нашим профилем.
В конце прошлой недели вернулся к профильной работе и Витебский клинический специализированный центр. Это одна из первых клиник города, которая начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. 226 коек, в том числе 12 реанимационных теперь в распоряжении тех, кто два с половиной месяца ждал.
Леонид Иванов, житель Витебска:
Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:
В Витебской областной больнице с COVID-19 остаются работать всего три отделения. А вот реабилитационных центров, наоборот, становится все больше. Сегодня на оздоровление пациентов, перенесших тяжелые ковидные пневмонии, ждут в «Железняках», «Крупенино» (это под Витебском и в госпитале «Юрцево» Оршанского района.
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В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?
Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме. Такой...
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