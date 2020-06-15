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В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

15.06.2020 21:06 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме. Такой возможностью в первый день воспользовались около сотни человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

Хорошие новости и для тех, кто эти три месяца жил в ожидании плановой госпитализации: за неделю сразу два медицинских центра  вернулись к своим прямым обязанностям.

Подробнее о ситуации расскажет корреспондент Анастасия Бут.

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В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В диагностическом центре берут другой анализ, нынче самый популярный и доступный для всех без исключения. Экспресс-тесты на антитела показывают, сталкивался ли человек с коронавирусом или ему и дальше следует остерегаться такой инфекции.

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Стоит такой тест для белорусов почти 22 рубля, для иностранцев – чуть менее 40. Сдается до обеда – результат во второй половине дня. Ежедневно здесь будут принимать до 100 человек. Причем эта неделя уже расписана. Зато освободились места для плановых пациентов сразу в нескольких клиниках города.

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

Виктор Спиридонов, главный врач Витебского областного клинического центра дерматовенерологии и косметологии:
20 марта у нас поступили первые больные. И, конечно, для нашего небольшого учреждения (за сутки поступало 30-35 больных) это, конечно, было очень сложно.

Но благодаря такой напряженной, сплоченной работе нашего коллектива, медицинских работников, в течение трех этих месяцев мы справились с этой проблемой. И вот уже 12 июня мы выписали последнего больного. Произвели заключительную дезинфекцию, и к нам стали поступать новые пациенты, с нашим профилем.

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В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В конце прошлой недели вернулся к профильной работе и Витебский клинический специализированный центр. Это одна из первых клиник города, которая начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. 226 коек, в том числе 12 реанимационных теперь в распоряжении тех, кто два с половиной месяца ждал.

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

Леонид Иванов, житель Витебска:
Мне предстоит обследование. Я очень рад здесь оказаться, здесь очень хороший коллектив, очень хороший медицинский персонал. У хирургов золотые руки и светлые головы. Современное оборудование и условия хорошие. Мне здесь помогли.

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

Валерий Денисенко, главный врач Витебского областного клинического специализированного центра:
Первые плановые операции уже начались с сегодняшнего дня. Мы уже вступили в нормальный ритм работы. Идут только операции плановые.

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебске можно платно сдать тест на коронавирус и экспресс-анализ на антитела. Сколько это будет стоить?

В Витебской областной больнице с COVID-19 остаются работать всего три отделения. А вот реабилитационных центров, наоборот, становится все больше. Сегодня на оздоровление пациентов, перенесших тяжелые ковидные пневмонии, ждут в «Железняках», «Крупенино» (это под Витебском и в госпитале «Юрцево» Оршанского района.

Люди в материале: Анастасия Бут, Станислав Титович, Алексей Тетерев, Ирина Гапон, Александр Лакисов, Виктор Спиридонов, Леонид Иванов

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. С 15 июня в Витебске на платной основе можно сдать тест на COVID-19, а также пройти экспресс-тестирование на наличие антител в организме. Такой...
 
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