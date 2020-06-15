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Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку
15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Занимающий пост главы правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом
Он сообщил, что в течение последующих двух недель отпуска следователи не обращались к нему с какими-либо вопросами. Премьер-министр выразил сожаление по поводу того, что расследование дела еще не закончено.
Глава правительства отметил важность стабильной работы правительства и доверия со стороны людей в сложившейся непростой обстановке в мире и стране.
Мухаммедкалый Абылгазиев занимал пост премьер-министра Кыргызстана более двух лет.
Фото: БелТА
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Занимающий пост главы правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР. «В связи с...
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