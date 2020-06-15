Премьер-министр Кыргызстана подал в отставку

Источник материала: ОНТ

Занимающий пост главы правительства Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР.

«В связи с прозвучавшими обвинениями в адрес правительства по уголовному делу, связанному с продлением и переоформлением радиочастотных ресурсов, в интересах проведения объективного и всестороннего расследования и во избежание обвинений в оказании давления на следственные органы мною было принято решение взять краткосрочный отпуск», — заявил Мухаммедкалый Абылгазиев.

Он сообщил, что в течение последующих двух недель отпуска следователи не обращались к нему с какими-либо вопросами. Премьер-министр выразил сожаление по поводу того, что расследование дела еще не закончено.

«Уверен, что следствие расставит все по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона», — высказался он.

Глава правительства отметил важность стабильной работы правительства и доверия со стороны людей в сложившейся непростой обстановке в мире и стране.

«В сегодняшних сложных условиях, когда страна противостоит угрозе коронавирусной инфекции и борется с ее последствиями для экономики, правительство должно работать стабильно и пользоваться полным доверием со стороны граждан, а ситуация неопределенности мешает полноценной работе правительства. Исходя из этих соображений, я принял решение сложить с себя полномочия премьер-министра Кыргызской Республики», — сообщается в заявлении главы правительства.

Мухаммедкалый Абылгазиев занимал пост премьер-министра Кыргызстана более двух лет.





Фото: БелТА

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