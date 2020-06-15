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Подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы - в СИЗО КГБ, у нее дома описывают имущество
16.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева задержана и находится в СИЗО КГБ. У нее дома 11 июня прошел обыск, сейчас — описывают и арестовывают имущество,
Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли работники ДФР. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что женщина задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.
На следующий день, 12 июня, Купреева была допрошена, но из СИЗО не освобождена. По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания.
— Светлана Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и др. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана Купреева является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов Минска, — говорят в штабе.
В настоящее время адвокату отказано в посещении Купреевой в СИЗО КГБ «в связи с коронавирусом» (уже около трех месяцев адвокатам отказывают в посещении клиентов в СИЗО КГБ, ссылаясь на профилактические меры; эти меры, однако, не являются препятствием для общения с заключенными ни для следователей, ни для оперативников).
Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, в установленный законом срок не рассмотрены.
На момент подготовки настоящего пресс-релиза (21.45 15 июня) производится процедура описи и ареста имущества, находящегося по месту проживания Светланы Купреевой.
— Светлана Купреева является не единственной задержанной, по другим случаям информация будет обновляться на сайте. Призываем сотрудников следственных органов строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства, а журналистов и правозащитников просим следить за развитием событий. Штаб Виктора Бабарико получает информацию о задержанных членах инициативных групп и других лицах от родственников и друзей задержанных. Мы будем публиковать получаемую информацию, в том числе информацию о нарушениях прав граждан, как при задержании, так и во время содержания под стражей, — сообщают в штабе Бабарико.
«Дело Белгазпромбанка»
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Светлана Купреева является не единственной задержанной. В штабе Бабарико призывают сотрудников следственных органов строго соблюдать нормы...
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