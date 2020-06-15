Подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы - в СИЗО КГБ, у нее дома описывают имущество

Источник материала: Tut.by

Друг семьи Виктора Бабарико и член его инициативной группы, координатор по одному из районов Минска Светлана Купреева задержана и находится в СИЗО КГБ. У нее дома 11 июня прошел обыск, сейчас — описывают и арестовывают имущество, сообщает штаб Виктора Бабарико.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Светлана Купреева была задержана у себя дома утром в четверг, 11 июня. В квартире в присутствии 81-летней матери Светланы начали проводить обыск, а саму Светлану без вещей и сменной одежды увезли работники ДФР. Вечером подруге Светланы сообщили по телефону, что женщина задержана и будет находиться в СИЗО КГБ.

На следующий день, 12 июня, Купреева была допрошена, но из СИЗО не освобождена. По истечении 72 часов ее также не выпустили, что может означать лишь то, что была применена мера пресечения в виде заключения под стражу. При этом о заключении под стражу ДФР не уведомил ни мать, ни кого-либо из друзей Купреевой. Передать Светлане в СИЗО вещи первой необходимости удалось лишь спустя четыре дня после задержания.

— Светлана Купреева никогда не работала ни в Белгазпромбанке, ни в компаниях «ПриватЛизинг», «Кампари», «Кентавр» и др. С менеджерами этих организаций Купреева совместной деятельностью не связана. Зато Светлана Купреева является другом семьи Виктора Бабарико и членом его инициативной группы, координатором по одному из районов Минска, — говорят в штабе.

В настоящее время адвокату отказано в посещении Купреевой в СИЗО КГБ «в связи с коронавирусом» (уже около трех месяцев адвокатам отказывают в посещении клиентов в СИЗО КГБ, ссылаясь на профилактические меры; эти меры, однако, не являются препятствием для общения с заключенными ни для следователей, ни для оперативников).

Жалобы на незаконность и необоснованность задержания, поданные Купреевой и ее адвокатом, в установленный законом срок не рассмотрены.

На момент подготовки настоящего пресс-релиза (21.45 15 июня) производится процедура описи и ареста имущества, находящегося по месту проживания Светланы Купреевой.

— Светлана Купреева является не единственной задержанной, по другим случаям информация будет обновляться на сайте. Призываем сотрудников следственных органов строго соблюдать нормы уголовно-процессуального законодательства, а журналистов и правозащитников просим следить за развитием событий. Штаб Виктора Бабарико получает информацию о задержанных членах инициативных групп и других лицах от родственников и друзей задержанных. Мы будем публиковать получаемую информацию, в том числе информацию о нарушениях прав граждан, как при задержании, так и во время содержания под стражей, — сообщают в штабе Бабарико.

«Дело Белгазпромбанка»

Напомним, 11 июня в головном офисе Белгазпромбанка , которым 20 лет руководил претендент в президенты Виктор Бабарико, а также в компаниях «ПриватЛизинг» , «Кампари» и страховой компании «Кентавр» прошли обыски. Их проводил Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля. Силовики проверяли банк до поздней ночи.

12 июня стало известно, что в Могилеве был задержан координатор инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимир Дударев и член инициативной группы — руководитель Могилевского филиала Белгазпромбанка Сергей Кармызов.

Вечером 12 июня глава КГК Иван Тертель сообщил о задержании 15 человек: топ-менеджеры Белгазпромбанка из числа руководителей первого звена, а также бывшие сотрудники банка, которые сейчас работают в различных коммерческих структурах. Возбуждены два уголовных дела: по ст. 235 УК (Легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Кроме того, в ходе следственных мероприятий изъяты свыше 4 миллионов долларов, а также ценные бумаги на сумму свыше 500 тысяч долларов.

13 июня выяснилось, что на задержанного Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело , его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

15 июня Нацбанк ввел в Белгазпромбанке временную администрацию. Ее главой стала Ермакова.

Также, как сообщил председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт 14 июня в итоговом выпуске новостей, полторы сотни картин общей стоимостью около 20 млн долларов из коллекции Белгазпромбанка «приобщены к делу». На кадрах оперативной съемки можно было увидеть работы художников с мировым именем — Шагал, Сутин, Бакст, Царфин, Любич и других. Как стало известно TUT.BY, картины по-прежнему находятся в галерее «Арт-Беларусь» во Дворце искусства, однако зрители их пока не увидят .