В этом году вероятно появление новых штаммов вируса гриппа

Источник материала: Вороновская газета





Новые штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом году, поэтому необходима широкая вакцинация. Такое мнение 15 июня выразил доктор медицинских наук, и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов, сообщает ТАСС.

Эксперт выразил надежду, что вакцина от новой коронавирусной инфекции станет доступна в октябре — ноябре этого года. По его словам, когда вакцины будут одобрены, станет понятно, возможно ли делать прививки от коронавируса и гриппа одновременно.

По мнению Лиознова, подъем заражения коронавирусом может произойти осенью, так как это время характерно для респираторных заболеваний и вирусных инфекций.

Глава НИИ также отметил, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, может быть повторное обнаружение вируса, «но это не значит, что они больны». По его словам, методом ПЦР у них могут выявить РНК вируса, однако это не сам вирус, только его следы, и такие люди не опасны и не могут заразить других.

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