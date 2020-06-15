ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В этом году вероятно появление новых штаммов вируса гриппа

16.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В этом году вероятно появление новых штаммов вируса гриппа

Новые штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом году, поэтому необходима широкая вакцинация. Такое мнение 15 июня выразил доктор медицинских наук, и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева в Санкт-Петербурге Дмитрий Лиознов, сообщает ТАСС.

Эксперт выразил надежду, что вакцина от новой коронавирусной инфекции станет доступна в октябре — ноябре этого года. По его словам, когда вакцины будут одобрены, станет понятно, возможно ли делать прививки от коронавируса и гриппа одновременно.

По мнению Лиознова, подъем заражения коронавирусом может произойти осенью, так как это время характерно для респираторных заболеваний и вирусных инфекций.

Глава НИИ также отметил, что у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию, может быть повторное обнаружение вируса, «но это не значит, что они больны». По его словам, методом ПЦР у них могут выявить РНК вируса, однако это не сам вирус, только его следы, и такие люди не опасны и не могут заразить других.

https://www.belta.by/

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые штаммы вируса гриппа будут циркулировать в этом году, поэтому необходима широкая вакцинация. Такое мнение 15 июня выразил доктор медицинских наук, и.о....
 
Новости дня
Новости
 
Подруга семьи Бабарико и член его инициативной группы - в СИЗО КГБ, у нее дома описывают имущество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика