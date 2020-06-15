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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

16.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли. Эти данные привел сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

По словам гендиректора, за последние две недели практически ежедневно число новых заболевших превышало 100 тыс.

Он отметил, что данные о новой вспышке коронавируса в Пекине сейчас расследуются. «На прошлой неделе Китай сообщил об очаге заболевания COVID-19 в Пекине по прошествии более 50 дней без единого случая. Уже подтверждено более 100 случаев. Происхождение и распространение этой вспышки расследуется», — констатировал глава ВОЗ.

Гендиректор призвал «государства, продемонстрировавшие способность подавлять распространение COVID-19», сохранять бдительность ввиду возможного всплеска болезни. Он напомнил также, что почти 75% последних по времени случаев инфицирования приходится на 10 стран, в основном в Северной и Южной Америке и Южной Азии.

Тедрос Адханом Гебрейесус считает: несмотря на нынешнюю пандемию коронавируса, мировое сообщество «не должно терять из виду другие значимые вопросы здравоохранения, включая грипп». В настоящее время Южное полушарие «входит в сезон гриппа», а в Северном начинают планировать подготовку к такому сезону. В этих условиях проблема гриппа должна рассматриваться как приоритетная, отметил гендиректор. «Одновременная циркуляция COVID-19 и гриппа может усугубить воздействие на системы здравоохранения, которые и без того сейчас перегружены», — предупредил глава ВОЗ.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания (COVID-19) была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. ВОЗ 11 марта признала ее пандемией.

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7,8 млн, более 430 тыс. умерли. Эти данные привел сегодня на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной...
 
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