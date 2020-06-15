|
Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска
15.06.2020 20:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сдать тест на коронавирус методом ПЦР с 15 июня можно в Витебской городской центральной поликлинике – каждый будний день с 8 до 12 часов, записавшись заранее по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но есть нюанс.
Мазок возьмут только у тех, кто выезжает за границу. Доказательством считается, например, билет на самолет. Сертификат об отсутствии инфекции у белорусов на сегодня требуют Украина и Египет.
Станислав Титович, главный врач Витебской городской центральной поликлиники:
При проведении теста, допустим, сегодня проводится забор, на следующий день с 8 часов мы уже выдаем результат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где можно платно сдать тест на коронавирус, если выезжаешь за границу? Объясняем на примере Витебска
Новости Беларуси. Сдать тест на коронавирус методом ПЦР с 15 июня можно в Витебской городской центральной поликлинике – каждый будний день с 8 до 12 часов,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)