ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пекинская форма коронавируса может оказаться заразнее выявленной в Ухане

16.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Коронавирусная инфекция, обнаруженная у сотрудников оптового рынка в Пекине, вероятно, представляет более заразную форму вируса, чем та, которая была выявлена на рынке в Ухане. Об этом в понедельник газете Global Times сообщил вирусолог Уханьского университета Ян Чжаньцю.


Фото: Reuters

Ученый подчеркнул, что в Ухане число заражений выросло до близкого к зарегистрированному за последние четыре дня в Пекине более чем через две недели после начала тестирования. Он также отметил, что зафиксированный в последние дни в Пекине коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе. И скорее всего был завезен в Китай из одной из европейских стран.

«Несомненно, различные генотипы вируса могут сделать вакцину менее эффективной и даже вовсе неэффективной. Это значит, что вакцина должна быть эффективной против вирусов, циркулирующих как в Китае, так и в Европе, что создает дополнительные трудности при разработке вакцины», — сказал вирусолог.

При этом он выразил уверенность, что европейская форма инфекции не окажет серьезного влияния на разработку эффективной вакцины.

На прошлой неделе вспышка коронавируса была выявлена на крупнейшем пекинском оптовом рынке «Синьфади» в районе Фэнтай на юге Пекина. Большинство заразившихся — работники торговых точек, а также лица, находившиеся с ними в тесном контакте. Администрация города была вынуждена в том числе временно закрыть несколько других важных коммерческих объектов, в частности, на западе столицы, поскольку они оказались в зоне повышенного риска. В связи с этим в отдельных районах Пекина введены усиленные меры контроля. Власти китайской столицы признали риск распространения коронавируса в городе высоким.

За последние сутки в Пекине выявили 27 случаев заражения коронавирусом, во всем материковом Китае — 40.

Администрация города распорядилась проверить на коронавирус сотрудников «Синьфади», число которых достигает около 10 тыс. человек, а также всех, кто посещал рынок после 30 мая и жителей близлежащих жилых комплексов. В общей сложности планируется провести порядка 200 тыс. тестов на коронавирус.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зафиксированный в последние дни в Пекине коронавирус похож на форму, циркулирующую в Европе. И скорее всего был завезен в Китай из одной из европейских стран.
 
Новости дня
Новости
 
Нагрянула налоговая: из-за маек с мемом про «Сашу три процента» у магазина неприятности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика