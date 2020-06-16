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Спрос на платные тесты на антитела к коронавирусу в Могилеве высокий. Скоро их можно будет сдать везде
16.06.2020 09:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 на этой неделе поступят во все поликлиники Могилева. Об этом
Востребованность исследования довольно высокая. Так, за 11 и 12 июня — за прошедшие четверг и пятницу — поликлиника протестировала на антитела к новому коронавирусу 12 и 97 человек соответственно. Пробы нескольких человек оказались положительными, то есть показали наличие антител. Это значит, что люди уже переболели. В понедельник, 15 июня, протестировали еще около сотни обратившихся. Их пробы пока в работе.
Замглавврача центральной поликлиники Алла Ляхович рассказала, что для тестирования на антитела к COVID-19 в центральной поликлинике выделили отдельный процедурный кабинет и отдельную кассу для оплаты исследования. На тестирование принимают только людей без респираторных симптомов и с соблюдением мер профилактики: в условиях социального дистанцирования и при наличии защитной маски.
Бесплатные тесты на антитела выполняют только по показаниям и назначению врача.
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Спрос на платные тесты на антитела к коронавирусу в Могилеве высокий. Скоро их можно будет сдать везде
Экспресс-тесты уже делают в Центральной поликлинике. Стоимость - 25 рублей.
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