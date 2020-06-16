Спрос на платные тесты на антитела к коронавирусу в Могилеве высокий. Скоро их можно будет сдать везде

Источник материала: Tut.by

Экспресс-тесты на антитела к COVID-19 на этой неделе поступят во все поликлиники Могилева. Об этом сообщает ТРК «Могилев» со ссылкой на заместителя главного врача по медицинской части Могилевской центральной поликлиники Алла Ляхович. С 11 июня платные экспресс-тесты по желанию начали делать в центральной поликлинике города . Стоимость — 25 рублей.



Фото: ТРК «Могилев»

Востребованность исследования довольно высокая. Так, за 11 и 12 июня — за прошедшие четверг и пятницу — поликлиника протестировала на антитела к новому коронавирусу 12 и 97 человек соответственно. Пробы нескольких человек оказались положительными, то есть показали наличие антител. Это значит, что люди уже переболели. В понедельник, 15 июня, протестировали еще около сотни обратившихся. Их пробы пока в работе.

Замглавврача центральной поликлиники Алла Ляхович рассказала, что для тестирования на антитела к COVID-19 в центральной поликлинике выделили отдельный процедурный кабинет и отдельную кассу для оплаты исследования. На тестирование принимают только людей без респираторных симптомов и с соблюдением мер профилактики: в условиях социального дистанцирования и при наличии защитной маски.

Бесплатные тесты на антитела выполняют только по показаниям и назначению врача.