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ВОЗ предупреждает об угрозе возвращения самой большой опасности COVID-19

16.06.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.




Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны – Пекине.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 миллионов, умерли более 436 тысяч человек. 

По мнению главы ВОЗ, понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тысяч случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.
 
 
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Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления"...
 
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