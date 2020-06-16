|
ВОЗ предупреждает об угрозе возвращения самой большой опасности COVID-19
16.06.2020 10:44 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления" наибольшей опасности коронавирусной инфекции.
Гебрейесус подчеркнул, что Европа продолжает открывать границы между государствами, а в Китае произошла новая вспышка болезни, из-за которой жесткий карантин ввели в части столицы страны – Пекине.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в мире превысило 8 миллионов, умерли более 436 тысяч человек.
По мнению главы ВОЗ, понадобилось около двух месяцев, чтобы достичь нынешней скорости распространения вируса, около 100 тысяч случаев в день, и темпы такого распространения ускоряются в Азии и Америке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что страны мира "должны быть в курсе возможности восстановления"...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)