ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Стройка этого здания стоила 60 миллионов евро». Показываем, что внутри нового международного выставочного центра

17.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В начале мая в столице официально открыли Минский международный выставочный центр. Возвел его для города (кстати, в рекордно быстрые сроки) застройщик Северного берега – инвестор из ОАЭ. Realt побывал внутри новой выставочной площадки, заглянул во все уголки этого грандиозного объекта и готов поделиться впечатлениями.


Находится ММВЦ рядом с кольцевой, микрорайоном Новинками и новостройками Северного берега. Построили комплекс всего за 31 месяц, сдав сооружение раньше на целый год. Для того, чтобы осуществить эту амбициозную задачу, в самые пиковые месяцы на объекте одновременно работало около 500 специалистов.



– На строительство комплекса застройщик потратил более 60 миллионов евро. Здесь были применены самые передовые технологии и использованы самые качественные материалы. Мы гордимся тем, что сумели в рекордные сроки возвести в Беларуси выставочный центр такого уровня. При этом все конструкции здесь – белорусские. К примеру, «Могилевлифтмаш» специально для нас разработал эскалаторы без промежуточных опор. И подобных новшеств здесь очень много, – рассказывает начальник отдела маркетинга Северного берега Лариса Фишман.


Зайдя внутрь выставочного центра, посетители попадают в огромный воздушный атриум (высота в нем – больше 20 метров). Здесь находится ресепшн, кассы и умные турникеты, которые при необходимости даже измерят температуру посетителей.




Мы поднимаем глаза наверх и видим полностью стеклянную кровлю. Нам объясняют, что крыша оборудована подогревом, для того, чтобы в зимние месяцы на ней не скапливался снег.


Что касается отделки стен, то здесь использован негорючий шпон (с гипсовой составляющей). Говорят, что в таком большом объеме этот дорогостоящий материал был применен впервые.


Первая очередь комплекса заработала еще зимой, а сейчас ММВЦ полностью ввели в эксплуатацию. Здание площадью 37 тысяч квадратных метров передается компании «Белэкспо», которая станет оператором центра.

Напомним, что до 2017 года международные выставки в Минске чаще всего проходили в «стекляшке» – здании 1960-х годов на улице Янки Купалы. Потом этот выставочный центр снесли (на его месте уже стоит отель), а столица на некоторое время осталась без главного выставочного павильона. Теперь эта проблема решена: с появлением нового комплекса Минск может принимать самые масштабные форумы.


Мы проходим вперед и начинаем знакомиться с возможностями Минского международного выставочного комплекса. Всего тут запроектировано 5 выставочных залов, 5 конгресс-залов и 4 конференц-зала. Одновременно выставочный центр, который возвел девелопер «Риверсайд Девелопмент Лимитед», может принять 15 тысяч человек. Цифра впечатляет!


Нам показывают конференц-зал, в котором можно проводить мероприятия самого высокого уровня. Как анонсировал на открытии центра Александр Лукашенко, в июне этого года именно здесь пройдет Евразийский экономический форум. Зал оборудован мультимедийной системой с большим количеством функций (включая возможность голосования), а наверху предусмотрено 5 кабинок для синхронной работы переводчиков.




Рядом с этим конференц-залом находится комната для vip-персон с отдельным лифтом, ведущим в ресторан наверху.


В следующем зале на 650 мест можно проводить не только разнообразные презентации, но и кинопоказы, и полноценные концерты. Все оборудование (микшерные пульты и многое другое) для этого есть. Также тут установлены три светодиодных экрана.


Еще два конференц-зала подойдут для встреч абсолютно разного формата. Делегаты международных выставок могут проводить здесь переговоры и другие мероприятия. В помещениях установлены раздвижные стены, с помощью которых можно зонировать пространство исходя из актуальных задач.


Сегодня Минский международный выставочный центр уже открыт и принимает посетителей. Действующая экспозиция посвящена 80-летию Победы. Эта выставка размещена в малом зале площадью 6 тысяч квадратных метров и будет бесплатно работать до 5 июля. В этом пространстве также можно проводить разнообразные мероприятия, включая концерты.



Ну а большой зал площадью 9 тысяч квадратных метров сейчас готовится к выставке MILEX-2025, которая будет проводиться 21-24 мая. Одна из фишек огромного зала – раскладные трибуны на 1680 посадочных мест. Учитывая подготовку к важному мероприятию, делать фото в этом зале было нельзя. Но зрители смогут увидеть все лично, придя непосредственно на выставку.


Мы же поднимаемся на второй этаж, где располагаются десятки удобных переговорных. Эти помещения можно будет арендовать во время проведения мероприятий.



Здесь же на втором уровне находится ресторан Лидо, рассчитанный на 260 мест. Планируется, что скоро он заработает на постоянной основе.




Руководитель проекта Александр Закревский рассказал нам, что в ММВЦ будут свои полиграфические и обрабатывающие цеха (мастерские), в которых можно будет изготавливать печатную продукцию, а также разнообразные конструкции и декорации для стендов.


Демонстрируют нам и «сердце» системы безопасности здания – центр мониторинга и управления. Вообще, ММВЦ на сегодняшний день – один из самых оснащенных комплексов в стране. К примеру, тут работает более 300 камер видеонаблюдения.


Покидая здание, обращаем внимание на фасад выставочного центра. Днем он выглядит вполне обычно, а вот с наступлением темноты преображается. По размерам этот эффектный медиафасад (его прекрасно видно с МКАД)  – один из самых больших в Беларуси, уступающий по площади только Национальной библиотеке.


В качестве резюме отметим, что новый ММВЦ действительно впечатляет. Чтобы оценить масштабы комплекса, сюда обязательно стоит прийти на одну из выставок. Кстати, до осени календарь мероприятий уже практически расписан.


 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале мая в столице официально открыли Минский международный выставочный центр. Возвел его для города (кстати, в рекордно быстрые сроки) застройщик Северного...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Участок в Колодищах продали за 95 тысяч долларов. Итоги земельного аукциона
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика