«Стройка этого здания стоила 60 миллионов евро». Показываем, что внутри нового международного выставочного центра

Первая очередь комплекса заработала еще зимой, а сейчас ММВЦ полностью ввели в эксплуатацию. Здание площадью 37 тысяч квадратных метров передается компании «Белэкспо», которая станет оператором центра.

Напомним, что до 2017 года международные выставки в Минске чаще всего проходили в «стекляшке» – здании 1960-х годов на улице Янки Купалы. Потом этот выставочный центр снесли (на его месте уже стоит отель), а столица на некоторое время осталась без главного выставочного павильона. Теперь эта проблема решена: с появлением нового комплекса Минск может принимать самые масштабные форумы.