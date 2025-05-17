|
«Стройка этого здания стоила 60 миллионов евро». Показываем, что внутри нового международного выставочного центра
17.05.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале мая в столице официально открыли Минский международный выставочный центр. Возвел его для города (кстати, в рекордно быстрые сроки) застройщик Северного берега – инвестор из ОАЭ. Realt побывал внутри новой выставочной площадки, заглянул во все уголки этого грандиозного объекта и готов поделиться впечатлениями.
– На строительство комплекса застройщик потратил более 60 миллионов евро. Здесь были применены самые передовые технологии и использованы самые качественные материалы. Мы гордимся тем, что сумели в рекордные сроки возвести в Беларуси выставочный центр такого уровня. При этом все конструкции здесь – белорусские. К примеру, «Могилевлифтмаш» специально для нас разработал эскалаторы без промежуточных опор. И подобных новшеств здесь очень много, – рассказывает начальник отдела маркетинга Северного берега Лариса Фишман.
Первая очередь комплекса заработала еще зимой, а сейчас ММВЦ полностью ввели в эксплуатацию. Здание площадью 37 тысяч квадратных метров передается компании «Белэкспо», которая станет оператором центра.
Напомним, что до 2017 года международные выставки в Минске чаще всего проходили в «стекляшке» – здании 1960-х годов на улице Янки Купалы. Потом этот выставочный центр снесли (на его месте уже стоит отель), а столица на некоторое время осталась без главного выставочного павильона. Теперь эта проблема решена: с появлением нового комплекса Минск может принимать самые масштабные форумы.
Мы проходим вперед и начинаем знакомиться с возможностями Минского международного выставочного комплекса. Всего тут запроектировано 5 выставочных залов, 5 конгресс-залов и 4 конференц-зала. Одновременно выставочный центр, который возвел девелопер «Риверсайд Девелопмент Лимитед», может принять 15 тысяч человек. Цифра впечатляет!
Нам показывают конференц-зал, в котором можно проводить мероприятия самого высокого уровня. Как анонсировал на открытии центра Александр Лукашенко, в июне этого года именно здесь пройдет Евразийский экономический форум. Зал оборудован мультимедийной системой с большим количеством функций (включая возможность голосования), а наверху предусмотрено 5 кабинок для синхронной работы переводчиков.
Сегодня Минский международный выставочный центр уже открыт и принимает посетителей. Действующая экспозиция посвящена 80-летию Победы. Эта выставка размещена в малом зале площадью 6 тысяч квадратных метров и будет бесплатно работать до 5 июля. В этом пространстве также можно проводить разнообразные мероприятия, включая концерты.
Ну а большой зал площадью 9 тысяч квадратных метров сейчас готовится к выставке MILEX-2025, которая будет проводиться 21-24 мая. Одна из фишек огромного зала – раскладные трибуны на 1680 посадочных мест. Учитывая подготовку к важному мероприятию, делать фото в этом зале было нельзя. Но зрители смогут увидеть все лично, придя непосредственно на выставку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Стройка этого здания стоила 60 миллионов евро». Показываем, что внутри нового международного выставочного центра
В начале мая в столице официально открыли Минский международный выставочный центр. Возвел его для города (кстати, в рекордно быстрые сроки) застройщик Северного...
|
Архив (Новости Экономики)