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СМИ: Модрич хочет завершить карьеру в "Реале"

16.06.2020 12:20 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе команды.




Комментарий спортсмена приводит Gazeta.Ru со ссылкой на издание La Gazzetta dello Sport.

Контракт 34-летнего футболиста истекает летом 2021 года. В текущем сезоне, который был возобновлен 12 июня после связанной с пандемией коронавируса паузы, хорватский полузащитник провел за клуб 31 матч, забив пять мячей и отдав пять голевых передач.

"Я уверен, что могу играть на высоком уровне еще два года. Хотел бы закончить свою карьеру в "Реале". Однако это будет зависеть от клуба", - сказал футболист.

Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. Вместе с командой он стал чемпионом и обладателем Кубка Испании, трижды - обладателем Суперкубка страны и Суперкубка УЕФА, по четыре раза футболист выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2018 году Модрич получил "Золотой мяч".

Вместе со сборной Хорватии он дошел до финала ЧМ в России, где команда уступила сборной Франции. Всего в активе полузащитника 127 матчей (второй результат в истории, лидер - Дарио Срна, проведший 134 игры) и 16 голов (делит седьмое место с Нико Кранчаром, лидер - Давор Шукер, отличившийся 45 раз).
 
 
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Хорватский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Лука Модрич намерен завершить карьеру в составе команды.
 
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