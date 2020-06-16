Иностранцам продлят срок пребывания в России

Источник материала: Вороновская газета





Иностранцам, у которых истек срок пребывания в России, и, находящимся на территории России, продлят срок пребывания в стране, сообщает ТАСС .

Как сообщили в МВД, для того, чтобы продлить срок пребывания России тем, у кого этот срок истек с 15 марта до 15 июня, нужно обратиться в миграционные подразделения МВД.

Указ о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в России ранее подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, течение срока временного пребывания, временного или постоянного проживания для иностранных граждан, у которых он истекал в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, приостановлено.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия уверенно выходит из эпидемии коронавируса.

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