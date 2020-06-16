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Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно (обновляется)

16.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно (обновляется)Гродно" width="599" height="335">

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА.

Планируется, что в Гродно белорусский лидер встретится с активом области, а затем посетит ОАО «Гродно Азот». Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и названного предприятия.

Александр Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии

Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Гродно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

«Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», — подчеркнул Президент.

Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», — отметил он.

«Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье — молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.

Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову, глава государства сказал: «Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти».

Александр Лукашенко упомянул, что недавно говорил по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что основная проблема для Беларуси — это экспорт. В этом плане китайский лидер пообещал свою поддержку в поставках белорусской продукции в эту страну. «Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом», — сказал Президент. Кроме того, Китай готов делиться своим опытом в плане противодействия пандемии, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте.

Вместе с тем глава государства отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. «То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», — сказал Александр Лукашенко.

«Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться», — добавил белорусский лидер.

Перед встречей с активом области Президенту доложили о строительстве в Гродно различных общественных и социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Речь также шла о развитии в городе дорожной сети, сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали. Александр Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где необходимо, помочь с поиском финансовых средств.

Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас не предвыборное совещание, встреча, собрание, — сказал вначале глава государства. — Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны».

Президент отметил, что аналогичная встреча ранее состоялась в Могилеве. «Суть сегодняшней встречи с вами — информация о том, что происходит в нашей стране, и ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют», — обратил внимание белорусский лидер.

«Мне всегда приятно приезжать на Гродненщину. Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране. Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди. Это, если хотите, визитная карточка Гродненщины и ее жителей», — заметил Александр Лукашенко.

О благополучии и достатке

«Вам не надо объяснять, что благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, «знянацку», — подчеркнул глава государства. А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству, отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Гродненская область — особая земля, пограничье, западный форпост. «Этим она и важна. Вы, как никто другой, испытываете на себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но при этом остаетесь настоящими патриотами своей страны, твердо поддерживающими курс нашего государства на суверенное развитие», — сказал Президент.

О достижениях Гродненщины

Александр Лукашенко отметил, что в советское время Гродненщина была одной из лучших областей всего СССР, на нее равнялись многие, да и сейчас регион остается на лидирующих позициях.

Сельское хозяйство глава государства назвал гордостью региона. Область прочно занимает первое место в стране по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. «Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года», — заметил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что так было не всегда: «Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая — получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины».

Президент также отметил, что за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров — почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

«С 1995 года почти 115 тыс. семей (из которых 10 тыс. — многодетные) улучшили свои жилищные условия. Обеспеченность жильем — одна из самых высоких в республике», — подчеркнул Президент.

Кроме того, за время независимости в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сферах производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

В ближайшее время заработает Белорусская атомная станция — самый масштабный в истории страны объект. «Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное», — сказал Александр Лукашенко.

«Мы всегда шли навстречу просьбам руководства региона, когда нужно было где-то помочь, добавить ресурсов, потому что знали: каждый вложенный рубль попадет на благодатную почву. Развитие сети дорог, инфраструктурных проектов, в том числе в социальной сфере, поддержка реставрации и восстановления знаковых в мировом масштабе культурных объектов — обо всем этом вы хорошо знаете», — добавил глава государства.

https://www.belta.by

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА. Планируется, что в Гродно белорусский лидер...
 
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