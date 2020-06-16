Александр Лукашенко прибыл с рабочей поездкой в Гродно (обновляется)

Источник материала: Вороновская газета

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Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает сегодня рабочую поездку в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА .

Планируется, что в Гродно белорусский лидер встретится с активом области, а затем посетит ОАО «Гродно Азот». Речь пойдет о социально-экономическом развитии региона и названного предприятия.

Александр Лукашенко о развитии Беларуси: жить можно, надо только чтобы побыстрее все вышли из пандемии

Об этом Президент заявил во время рабочей поездки в Гродно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. Об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Гродно, передает корреспондент БЕЛТА .

«Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», — подчеркнул Президент.

Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», — отметил он.

«Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье — молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача», — сказал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.

Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову, глава государства сказал: «Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти».

Александр Лукашенко упомянул, что недавно говорил по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что основная проблема для Беларуси — это экспорт. В этом плане китайский лидер пообещал свою поддержку в поставках белорусской продукции в эту страну. «Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом», — сказал Президент. Кроме того, Китай готов делиться своим опытом в плане противодействия пандемии, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте.

Вместе с тем глава государства отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. «То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», — сказал Александр Лукашенко.

«Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться», — добавил белорусский лидер.

Перед встречей с активом области Президенту доложили о строительстве в Гродно различных общественных и социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Речь также шла о развитии в городе дорожной сети, сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали. Александр Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где необходимо, помочь с поиском финансовых средств.

Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с активом Гродненской области , передает корреспондент БЕЛТА.

«У нас не предвыборное совещание, встреча, собрание, — сказал вначале глава государства. — Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны».

Президент отметил, что аналогичная встреча ранее состоялась в Могилеве. «Суть сегодняшней встречи с вами — информация о том, что происходит в нашей стране, и ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют», — обратил внимание белорусский лидер.

«Мне всегда приятно приезжать на Гродненщину. Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране. Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди. Это, если хотите, визитная карточка Гродненщины и ее жителей», — заметил Александр Лукашенко.

О благополучии и достатке

«Вам не надо объяснять, что благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, «знянацку», — подчеркнул глава государства. А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству, отметил Александр Лукашенко.

Он подчеркнул, что Гродненская область — особая земля, пограничье, западный форпост. «Этим она и важна. Вы, как никто другой, испытываете на себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но при этом остаетесь настоящими патриотами своей страны, твердо поддерживающими курс нашего государства на суверенное развитие», — сказал Президент.

О достижениях Гродненщины

Александр Лукашенко отметил, что в советское время Гродненщина была одной из лучших областей всего СССР, на нее равнялись многие, да и сейчас регион остается на лидирующих позициях.

Сельское хозяйство глава государства назвал гордостью региона. Область прочно занимает первое место в стране по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. «Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года», — заметил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что так было не всегда: «Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая — получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины».

Президент также отметил, что за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров — почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

«С 1995 года почти 115 тыс. семей (из которых 10 тыс. — многодетные) улучшили свои жилищные условия. Обеспеченность жильем — одна из самых высоких в республике», — подчеркнул Президент.

Кроме того, за время независимости в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сферах производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

В ближайшее время заработает Белорусская атомная станция — самый масштабный в истории страны объект. «Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное», — сказал Александр Лукашенко.

«Мы всегда шли навстречу просьбам руководства региона, когда нужно было где-то помочь, добавить ресурсов, потому что знали: каждый вложенный рубль попадет на благодатную почву. Развитие сети дорог, инфраструктурных проектов, в том числе в социальной сфере, поддержка реставрации и восстановления знаковых в мировом масштабе культурных объектов — обо всем этом вы хорошо знаете», — добавил глава государства.

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