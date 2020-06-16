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Меган Маркл и принц Гарри стали главными неудачниками королевской семьи

16.06.2020 15:25 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Меган Маркл и принц Гарри стали главными неудачниками королевской семьи

Герцогов Сассекских называют главными неудачниками среди представителей королевской семьи, заявил эксперт Фил Дампир, пишет Daily Mail.

По словам Дампира, пара поступила опрометчиво, переехав в Лос-Анджелес и отказавшись от королевской семьи. Принц Гарри и Меган Маркл не приобрели такой же популярности, как другие королевские особы, из-за карантина в связи с коронавирусом, что делает их большими лузерами.

Он добавил, что отсутствие герцогов Сассекских во время кризиса с коронавирусом привело к тому, что поклонники пары потеряли к ней интерес. По словам эксперта, в это же время все остальные члены королевской семьи наоборот стали еще более популярными, поскольку хорошо справились со своими ролями во время пандемии и повысили свой имидж.

Позиции Маркл и ее супруга в обществе значительно пошатнулись, поскольку они упустили множество возможностей после переезда в США.

Недавно сами герцоги признались, что пожалели о своем уходе из королевской семьи.

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Герцогов Сассекских называют главными неудачниками среди представителей королевской семьи, заявил эксперт Фил Дампир, пишет Daily Mail. По словам Дампира, пара...
 
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