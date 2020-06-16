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Сотрудничество в сфере АПК — приоритетное направление белорусско-узбекского взаимодействия — посол

17.06.2020 — Новости о Коронавирусе | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сотрудничество в сфере АПК — приоритетное направление белорусско-узбекского взаимодействия — посол
Леонид Маринич. Фото из архива

Сотрудничество в аграрной сфере является приоритетным направлением белорусско-узбекского взаимодействия. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич на международном аграрном онлайн-форуме, передает корреспондент БЕЛТА.

«Продукция сельского хозяйства и пищевой отрасли — одна из важнейших позиций во взаимной торговле Беларуси и Узбекистана. Узбекистан заинтересован в двустороннем взаимодействии в сельском хозяйстве и продовольственной области, установлении деловых контактов и партнерских отношений с белорусскими производителями и переработчиками», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что, несмотря на ограничения, вызванные распространением коронавируса, между странами сохраняется деловая активность, расширяется номенклатура поставок, увеличивается объем взаимного товарооборота сельхозпродукции и продовольствия. Так, в 2019 году из Беларуси в Узбекистан поставлено сельхозпродукции и продуктов питания на $35 млн, экспорт увеличился в 2,1 раза. Объем поставок сельхозпродукции и продуктов питания из Узбекистана на белорусский рынок составил $14,1 млн, это 105% к уровню 2018 года. «Позитивная динамика взаимной торговли сохраняется и в текущем году. За 4 месяца 2020 года белорусский экспорт таких товаров увеличился в 3,2 раза. За этот период экспортировано продукции на $16,1 млн. Узбекский импорт в Беларусь за это время сложился на уровне $5,2 млн и увеличился на 5,3%. Это свидетельствует, что пандемия никаким образом не сказалась на нашей торговле продуктами питания», — сообщил посол. По словам руководителя диппредставительства, драйвером экспорта белорусской сельхозпродукции и продовольствия в Узбекистан можно назвать продукцию животного происхождения, а именно молоко и мясо.

Как отметил Леонид Маринич, сотрудничество Беларуси и Узбекистана не ограничивается только взаимными поставками продовольственной продукции. Оно включает в себя широкий спектр взаимодействия, в том числе по разработке научных подходов и современных технологий. «Основная тенденция развития сектора АПК Узбекистана — формирование кластерной системы производства продукции, то есть кластеры должны объединить производителей сельхозсырья и его переработчиков в промышленные предприятия. Беларусь в свою очередь может поделиться собственным опытом в этом направлении», — считает дипломат.

Узбекистан заинтересован также в сотрудничестве с белорусскими партнерами в области животноводства.

БелТА

 
 
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Леонид Маринич. Фото из архива Сотрудничество в аграрной сфере является приоритетным направлением белорусско-узбекского взаимодействия. Об этом сообщил...
 
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