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В Пуховичском районе задержали брестского блогера Сергея Петрухина
16.06.2020 19:48 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
16 июня задержали автора YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина, сообщил
Сергей Петрухин на фото в центре
Сергея задержали около 14.30 в деревне Остров Пуховичского района, где он гостил у знакомой.
Связаться с задержанным TUT.BY не удалось. Его мобильный телефон не отвечает.
По мнению Владимира Величкина, задержание Сергея может быть связано с тем, что он не отбыл 15 суток ареста, которые ему назначил суд еще 11 мая за участие в несанкционированной акции против аккумуляторного завода 19 апреля. В тот же день из ИВС Ленинского РОВД его увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Тест подтвердился, и блогер проходил лечение в стационаре. Выписали его в конце мая.
Напомним, днем ранее в Бресте задержали соратника Сергея Петрухина Александра Кабанова, который является пресс-секретарем инициативной группы претендента на пост президента Светланы Тихановской.
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16 июня задержали автора YouTube-канала «Народный репортер» Сергея Петрухина, сообщил TUT.BY правозащитник Владимир Величкин.
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