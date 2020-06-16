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В Беларуси заработали студенческие отряды

16.06.2020 22:24 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

На пост вожатых первой летней смены в лагере "Политехник"  заступили сразу два педотряда по 20 человек. Кстати, к началу летнего сезона приурочили и открытие лыжероллерной трассы. О высоком старте молодого поколения в жизни и спорте - Юлия Карпенко. 

40 студентов работают вожатыми в лагере "Политехник" 


Георгия воспитанники называют Герой Владимирович и неспроста, ведь чувства вожатого и детей взаимны! Эта смена в лагере для него уже пятнадцатая, и работу с детьми он не променяет ни на что. Впрочем, втянулись и его коллеги, пускай, и выбрали для себя изначально другую профессию. Для студентки БНТУ Маргариты Жуковец это уже седьмая смена. Через полгода закончит университет и надеется, что после отработки все еще найдет время для любимых занятий с детьми. 

Основы педагогики, методики проведения игр. Даже те, кто выбрал для себя совершенно другую профессию, готовы к работе с детьми. 

В Беларуси заработали студенческие отряды


Чтобы стать вожатым в лагере, студентам необходимо не только пройти конкурсный отбор, но и несколько этапов обучения, которое длится почти 6 месяцев. 

Санатории: меры безопасности повышены


Сегодня в лагере "Политехник" отдыхают 140 ребят от 6 до 16 лет. К слову, к эпидемически неспокойному времени здесь подготовились: режим питания и мероприятия спланированы так, чтобы отряды не пересекались. Кстати, студенты-вожатые, которых здесь 40 человек, для подстраховки заехали на пять дней раньше, а перед этим сдали тест на коронавирус. 

800 человек работают сегодня в студотрядах по всей стране


В Беларуси заработали студенческие отряды


В студотрядах по всей стране работают более 800 молодых людей. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Тройку самых популярных направлений для трудоустройства на каникулах делят сельское хозяйство, сфера услуг, педагогическая и строительная отрасли. Обретать новые знания и знакомства с пользой для себя и своей страны, не теряя ни дня, - девиз молодых. И путь здесь один - только вперед! 

 
Теги: знакомства
 
 
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На пост вожатых первой летней смены в лагере "Политехник"  заступили сразу два педотряда по 20 человек. Кстати, к началу летнего сезона приурочили и открытие...
 
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