В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

Источник материала: Tut.by

В резиденции президента в Ново-Огарево поставили туннель для дезинфекции. Об этом сообщается на сайте правительства Пензенской области.

Туннель разработала пензенская компания. В нем на человека распыляется дезинфицирующий раствор.

В резиденции Путина появился дезинфицирующий туннель. Человека дезинфицируют туманным облаком. Туннель разработала пензенская компания. pic.twitter.com/9zNX7jrK2a — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) June 16, 2020

Как сообщал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента при этом проходят тестирование на COVID-19.

Помимо этого, в конце марта Кремль перевел на «удаленку» сотрудников старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, сообщали источники РБК. С 15 июня режим дистанционной работы для большинства работников Кремля закончился, указали собеседники РБК.

С начала пандемии в Кремле было выявлено несколько случаев коронавируса. Информацию о заболевшем сотруднике подтверждал Песков. По его словам, заразившийся не контактировал с президентом.

12 мая с коронавирусом госпитализировали самого пресс-секретаря. После выписки из больницы Песков заявил, что первым чувством после положительного теста была досада: он полагал, что соблюдаемые им и его семьей жесткие карантинные меры помогут избежать заражения, но так не вышло. Также переболел коронавирусом и премьер-министр Михаил Мишустин.