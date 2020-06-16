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В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
17.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В резиденции президента в Ново-Огарево поставили туннель для дезинфекции. Об этом
Туннель разработала пензенская компания. В нем на человека распыляется дезинфицирующий раствор.
Как сообщал в конце апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин из-за угрозы коронавируса сократил количество очных встреч и соблюдает социальную дистанцию при общении с помощниками и посетителями. Все сотрудники администрации и визитеры президента при этом проходят тестирование на COVID-19.
Помимо этого, в конце марта Кремль перевел на «удаленку» сотрудников старше 60 лет и тех, чьи обязанности позволяют работать из дома, сообщали источники РБК. С 15 июня режим дистанционной работы для большинства работников Кремля закончился, указали собеседники РБК.
С начала пандемии в Кремле было выявлено несколько случаев коронавируса. Информацию о заболевшем сотруднике подтверждал Песков. По его словам, заразившийся не контактировал с президентом.
12 мая с коронавирусом
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В Ново-Огарево установили специальный туннель, в котором на человека распыляется облако дезинфицирующего раствора. Как сообщали источники РБК, с 15 июня большую...
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