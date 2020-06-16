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Коммунальная сфера: что можно улучшить и над чем поработать?

16.06.2020 22:58 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Ежедневно практически каждый человек имеет дело со сферой ЖКХ. И от того, насколько нас удовлетворяют доступность и качество ее услуг, в немалой степени зависит наше настроение по жизни. А значит – общества в целом. Около трети обращений жителей региона в Брестский облисполком касаются вопросов жилищно-коммунального хозяйства.

Коммунальная сфера: что можно улучшить и над чем поработать?

Пока есть вопросы, есть что совершенствовать, есть над чем работать.

Качество и доступность

Коммунальная сфера должна стать приоритетом номер один для руководителей регионов – такая мысль была озвучена Главой государства в октябре 2017 года на республиканском семинаре-совещании по вопросам развития ЖКХ, решения которого закреплены в Директиве №7. К теме вернулись в минувшую пятницу на совещании во время рабочей поездки Президента в Полоцк. В системе ЖКХ не следует делать каких-то резких шагов – надо совершенствовать то, что достигнуто, резюмировал по итогам обмена мнениями заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Кухарев.

О том, над совершенствованием каких достижений работает нынче Брестчина, мы говорим с генеральным директором областного управления ЖКХ Александром Максимчуком.

– Как отметил Глава государства, важны своевременность, качество оказания услуг и их доступность. Это основная стоящая перед отраслью задача, – подчеркивает собеседник. – Она же значится первой подпрограммой Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016 – 2020 годы и подразумевает работу единой диспетчерской службы 115, главная цель создания которой – сокращение обращений и претензий граждан примерно на полтора процента в год. На сегодняшний день в области наблюдается их рост. Но увеличение происходит за счет того, что мы считаем каждый звонок – в то время как по одному и тому же поводу могут обратиться несколько человек. Скажем, где-то отключили воду, но программа действует так, что это отключение мы сразу же видим и просто объясняем людям: да, вопрос есть, бригада работает, и через такое-то время проблема будет устранена.

Коммунальная сфера: что можно улучшить и над чем поработать?

А самое главное, чему мы сегодня уделяем серьезнейшее внимание, – это уменьшение заявок с нарушением сроков исполнения. Скажем, если в прошлогоднем мае их было 4,5 тысячи (порядка 20 процентов), то в нынешнем – около полутора тысяч (нет и восьми процентов), регулярно проводим соответствующий анализ и в разрезе населенных пунктов даже видим, по каким домам заявок поступает больше. К проблемным объектам внимание особое. В каждом районе эта программа видна, ее можно анализировать и делать соответствующие выводы. Но и без того выявленные в ходе работы службы проблемы населения мы направляем в адрес горрайисполкомов для принятия мер на местах. Топ поступающих на единый телефон 115 обращений – это прежде всего те, что просто требуют консультации, немало вопросов по электричеству, качеству подаваемой горячей воды.

Снижаем теплопотери

Не менее важная – и подпрограмма по модернизации и повышению эффективности теплоснабжения. В ее рамках проводится замена тепловых сетей. В этом году коммунальники области рассчитывают достичь 80% замены труб на предизолированные – из имеющихся 2150 км. Это позволит к концу года сократить потери тепла при транспортировке до 10%.

В русле снижения затрат – и перевод котельных на местные виды топлива. В ближайшее время за средства областного бюджета таким образом будут переоборудованы котельные в агрогородке Дивин Кобринского и в Давид-Городке Столинского районов. Вместо природного газа они теперь будут использовать щепу. За счет займа Международного банка реконструкции и развития новую жизнь получат восемь больших, центральных котельных – строительные работы запланированы в Кобрине, Бресте, Столине, Микашевичах, Ганцевичах, Ляховичах, Коссово и поселке Беловежском Каменецкого района. Это перспектива ближайших двух-трех лет. Архитектурные проекты уже готовы. Такой подход позволит региону выйти на долю местных видов топлива порядка 45 – 46% при теперешних 36%. Маломощные же котельные на селе переводятся в автоматический режим работы – без участия рабочих. При этом себестоимость гигакалории с двухсот рублей снижается до ста. К концу года таким образом коммунальники обустроят порядка 50 объектов.

Пока все еще остается актуальной задача уменьшения количества должников по оплате ЖКУ. К слову, в нашем регионе дела обстоят не так уж и плохо: платят до 98% потребителей. Правда, на данный момент при четко налаженной работе с проблемным контингентом (отключение услуг, подача исковых заявлений и претензий в суд) задолженность растет – обычно в апреле-мае она уже шла на спад. Сумма по итогам пяти месяцев составляет 3,8 млн рублей (на 1 января было 2,9 млн). Александр Максимчук эту тенденцию считает временной и объясняет ее общей непростой ситуацией, связанной с пандемией, но за лето, надеется, всё выровняется.

 Жилье – мое

Шла речь на совещании и о вопросах капитального ремонта жилищного фонда, которые остро стоят всегда. Насущная задача – ежегодно капитально обновлять не менее трех процентов. Работать коммунальники готовы, но проблема в том, что финансирования не хватает. Было обращено внимание на соответствие выделяемых средств запланированным объемам – с тем, чтобы эти деньги нельзя было использовать для других целей.

Коммунальная сфера: что можно улучшить и над чем поработать?

– Источника финансирования у нас два: местный бюджет и средства населения. Из первого на этот год выделено 22 миллионов рублей, из второго – 18 миллионов. Но чтобы отремонтировать 450 тысяч квадратных метров жилья, необходимо еще порядка 15 миллионов. Они будут изыскиваться в местных бюджетах. Кроме того, недавний Указ о повышении энергоэффективности жилых домов предусматривает финансирование этих работ жильцами с предоставлением им рассрочки до 15 лет. Во время разговора мы и просили Президента поддержать нашу позицию в том плане, чтобы финансирование все-таки соответствовало тому количеству объектов, которые нуждаются в обновлении. Речь, конечно же, шла также о качестве ремонта и сроках. Что касается качества – здесь всё понятно: финансами надо распоряжаться по-хозяйски. А вот сроки немножко корректирует сегодня пандемия коронавируса: не всегда люди охотно пускают в квартиру строителей, и дело затягивается. Но, в принципе, эти вопросы решаемы.

Еще одна позиция – благоустройство дворов. Как и с капремонтом, на содержание объектов этих территорий денег не хватает. Установка здесь следующая: работу оптимизировать и активнее привлекать к этому делу организации, закреплять их за уборкой таких мест общего пользования. Коммунальники предложили для комплексного благоустройства дворовых территорий определить отдельную статью. К примеру, привязать его к капитальному ремонту дома и выделять на это до 15% от стоимости выполняемых работ.

Безопасный лифт и чистая вода

Очередной темой стала подпрограмма «Безопасный лифт». В этом году преимущественно за бюджетные средства на Брестчине необходимо заменить 222 подъемника, в том числе в ЖСПК. Для сравнения – в 2016-м по всей области их поменяли всего 17, в 2017-м – 34. Коммунальники выступили с предложением не заканчивать эту работу в нынешнем году, а продлить ее и в следующей пятилетке, потому как по региону в замене нуждается еще порядка 500 лифтов.

Говорили и о чистой воде – строительстве станций обезжелезивания, прокладке и перекладке водопроводно-канализационных сетей. В прошлом году в агрогородках области построено 46 станций обезжелезивания, за этот добавится еще 41. Работы ведутся по плану, и по финансированию вопросов не возникает – из областного и республиканского бюджетов деньги выделяются в полном объеме. Так что к октябрю все объекты будут завершены. Но это, можно сказать, только начало пути. В Директиве №7 задача поставлена следующая: до 2025 года качественной питьевой водой обеспечить 100% населения. Это значит, на Брестчине предстоит построить еще 258 станций, проектирование на следующий год уже ведется. Кроме того, коммунальники прокладывают сети там, где люди центральным водоснабжением обеспечены не были.

Разумный подход

– Поставлена задача активизировать работу по обращению с коммунальными отходами. Что касается извлечения вторичных материальных ресурсов, область планы пятилетки выполнит, достигнув 25%. Благодаря Брестскому мусороперерабатывающему заводу к этой цифре мы приблизились уже в прошлом году. Идем дальше. По Барановичам разработана документация на строительство сортировочной станции, скорее даже станции переработки отходов – за счет средств Оператора вторичных материальных ресурсов там начнется возведение серьезного объекта. В каждом районе создаются региональные схемы обращения с отходами, согласно которым определяется модель их сортировки и вывоза. Активизируем деятельность по закупке контейнеров для частного сектора – и для твердых бытовых отходов, и для ВМР. С готовой схемой мы уже можем обратиться к Оператору вторичных материальных ресурсов за финансированием. Работы в данном направлении еще предостаточно.

В плане же эстетики наших контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов стоит привести пример Пинска, где занялись установкой заглубленных контейнеров для мусора (следующий этап – создание в столице Полесья мусороперабатывающего производства). Неплохо зарекомендовавшую себя идею таких сборников бытовых отходов коммунальники попробуют в этом году реализовать и в Бресте. Правда, здесь осуществить ее гораздо сложнее из-за высокой плотности подземных коммуникаций.

 
Теги: Брест
 
 
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  Ежедневно практически каждый человек имеет дело со сферой ЖКХ. И от того, насколько нас удовлетворяют доступность и качество ее услуг, в немалой степени зависит...
 
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