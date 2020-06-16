Президент рассказал, кто получил вторую волну коронавируса и сколько в Минске человек на изоляции

Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время общения с работниками «Гродно-Азота» 16 июня снова затронул тему коронавируса.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Президент заявил, что на нас навалилась медицинская пандемия, но «мы поступили правильно». По его словам, «этот несчастный вирус» сегодня ослаб.

— И вы попали в эту волну ослабленного вируса. В основном это уже не такие тяжелые больные, и среднее нахождение в больнице у нас 8 дней, а было 21. Поэтому берегите себя. Все остальное мы решим. Мы научились не только жить, но и бороться с этой болезнью, — сказал президент, передает СТВ .

Лукашенко заявил, что тот, кто изолировал народ, получил вторую волну.

— В том числе и Российская Федерация, и сегодня они пытаются выкарабкаться из этих проблем. Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более в Гродно будучи, я ведь знаю обстановку в Гродно. Но мы рады тому, что все-таки Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются, больницы вымывают. И вы уже расти не будете. Вы у нас последними с Могилевской областью вступили в этот… ну еще Гродно, Брест так на верхотуру забрались. У них немножко ситуация не то что сложная, но она другая. Вы ее уже прошли, и Могилев прошел. Поэтому мы ждем от вас уже ухода с этого в ближайшую неделю, может, 10 дней. Но все равно люди будут болеть. Пусть легко, лучше, конечно, легко. Но самое главное, на что я надеюсь, поскольку мы не изолировали людей, мы избежали вот этой второй волны. Или даже не второй волны, а когда люди вышли из квартир очумевшие, ослабленные, в панике. Посмотрите, три дня назад, вчера прозвучало: Питер получил огромную волну, и у них рухнула система здравоохранения. В Москве вроде они как-то справляются, — сказал Лукашенко. Сюжет показали в вечернем эфире « Беларусь 1 ».

Президент снова посоветовал не надевать на улицах маски: «Лучше вот зашли в помещение, еще куда-то, там, может, маска и нужна. Это индивидуально для каждого. Но на улице постарайтесь дышать. Я уже думаю, может, мне выйти и посоветовать людям, как я предохраняюсь от коронавируса, но опять начнут смеяться, как я сказал в шутку однажды о том, что трактор всех вылечит ».

— Единственные в мире мы пошли своим путем: обнаружили человека, его контакты изолируем и начинаем лечить. В Минске 270 экипажей врачей в поликлиниках, и они наблюдают всех дома. Которые у нас под наблюдением, тысяч, наверное, 10, которые практически не болеют, но мы на них смотрим, чтобы они не заразили других, держим в изоляции. У нас тоже 10 тысяч под изоляцией, но тех, кого должны мы держать, а не всех скопом. Вот тот, кто закрыл людей, тот и получил эту заразу, — считает глава государства.

По данным на 16 июня , в Беларуси зафиксировано 55 369 случаев COVID-19 (+689 инфицированных за сутки), выздоровели и выписаны 31 273 пациента (+853 за сутки), умерли 318 пациентов (+6 за сутки).