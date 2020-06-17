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На границе Индии и Китая впервые за 45 лет погибли 20 военных. Выстрелов никто не слышал

17.06.2020 06:02 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Индии заявили, что в результате стычки с китайскими военными в провинции Ладакх по соседству с Кашмиром погибли 20 индийских военнослужащих. Это первая за 45 лет лет гибель военных на так называемой линии фактического контроля, которая заменяет индийско-китайскую границу в регионе.


Фото: Reuters

Ранее индийская армия сообщала, что жертвами столкновения, произошедшего в районе долины Галван, стали трое военных: офицер и двое солдат. Однако позже стало известно, что от ранений скончались еще несколько человек.

При этом источники нескольких индийских СМИ говорят, что выстрелов в округе не слышали, и предполагают, что индийских солдат «забили до смерти».

Официальных подтверждений этой версии нет, но на линии контроля в последние недели часто происходили драки между солдатами.

Выстрелов в районе линии разграничения не звучало уже много лет, и индийская армия настаивает, что их не было и во время нынешней стычки.

Плохая демаркация

В индийских СМИ пишут, что потери в стычке понесли обе стороны, однако китайская армия не признала гибель своих военных, а представитель МИД КНР на брифинге во вторник заявил, что его не информировали и о гибели военнослужащих Индии.

Линия фактического контроля между Китаем и Индией плохо демаркирована, при этом присутствие в этом районе рек, озер и снежных вершин означает, что ее географическое расположение может меняться. Это приводит к тому, что военные армий Индии и Китая во многих точках оказываются лицом к лицу.

Представители министерств обороны двух стран проводят встречу с целью снизить напряженность, говорится в заявлении индийской армии. Китайская сторона подтвердила, что такая встреча проводится, и обвинила Индию в нарушении государственной границы.

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге во вторник заявил, что индийские военные дважды пересекали линию контроля в понедельник, «провоцируя и нападая на китайский личный состав, что привело к серьезному физическому конфликту».

В свою очередь министерство иностранных дел Индии обвинило Китай в нарушении соглашения об уважении линии фактического контроля, заключенного на прошлой неделе. Согласно заявлению индийского МИДа, «ожесточенное столкновение стало результатом попытки китайской стороны в одностороннем порядке изменить статус-кво в регионе».

Ситуация в Кашмире, на части которого претендуют Индия, Пакистан и Китай, в последние годы накаляется. В регионе не прекращаются стычки между военными и вооруженными группировками, но на линии контроля с Китаем военных столкновений не было уже несколько десятков лет. Эта линия была проведена по итогам конфликта 1962 года, в котором Индия потерпела поражение.

В мае Индия и Китай перебросили в пограничный район по несколько тысяч военных, а Дели напомнил о своей позиции, в соответствии с которой Китай оккупировал в этом районе 38 тысяч квадратных километров индийской территории.

По итогам переговоров, состоявшихся 6 июня, стороны договорились разрешить ситуацию мирным путем, и военные с обеих сторон стали постепенно покидать свои позиции.

Последнее серьезное столкновение между индийскими и китайскими военными в регионе произошло в 2017 году, когда китайские рабочие пытались проложить дорогу на плато Доклам в нарушение границ Индии и Бутана, в результате индийские военные их прогнали.

Анализ
Сутик Бисвас, корреспондент Би-би-си

В течение последней недели индийские журналисты сообщали, что войска с обеих сторон постепенно покидают район противостояния, а власти прилагают все усилия для снижения напряжения. Поэтому ожесточенное столкновение, в результате которого погибли индийские военные, стало для многих неожиданностью.

Последний раз стороны обменивались огнем в районе границы в 1975 году, когда на отдаленном перевале в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке страны были убиты четверо индийских военных.

Данных о последнем столкновении и об экстренных мерах, которые предпринимаются для деэскалации, пока немного.

Но какими бы не были последствия, этот инцидент приведет к новому росту антикитайских настроений в Индии.

Он также станет серьезным внешнеполитическим испытанием для индийского правительства во главе с Нарендрой Моди, которое сейчас с трудом справляется с последствиями пандемии коронавируса и пытается возродить экономику, сползающую к рецессии.

 
 
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Власти Индии заявили, что в результате стычки с китайскими военными в провинции Ладакх по соседству с Кашмиром погибли 20 индийских военнослужащих.
 
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