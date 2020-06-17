В России начинает действовать очередной этап снятия ограничений. Как страна возвращается к нормальной жизни?

Источник материала: ОНТ

В России начался второй этап отмены ограничений, связанных с пандемией, и можно сказать, что страна возвращается к обычной жизни. Несмотря на то, что число заболевших еще достаточно большое. Карантин был долгим и очень жёстким, но правительство все-таки решилось на этот шаг, хотя показатели и по заболеваемости, и по смертности еще не упали до уровня Западной Европы. Как изменилась жизнь россиян с этого дня?





В консульском отделе посольства Беларуси в Москве немноголюдно. Но это только на первый взгляд. Очередь на прием уже расписана на несколько недель вперед. Почти три месяца из-за действующего в России режима самоизоляции наши специалисты не могли полноценно работать: ни выдачи справок, ни паспортов – практически никаких документов сделать было нельзя. Дипломатам было разрешено заниматься лишь возвращением наших граждан на родину из-за границы. Только трансфер посольства перевез в Беларусь около тысячи человек. Первые дни очного приема в Москве – исключительно по срочным вопросам. Таковы требования российского Роспотребнадзора, где условия работы всех учреждений строго регламентированы.

Александр Суворов, заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России: «Мы принимаем граждан по самым важным для них вопросам. Это обмен документов, удостоверяющих личность, выдача справок. Потому что, какие бы ни были карантинные меры, жизнь идет. В консульском отделе, как и везде в Москве, предпринят режим самосохранения, т.е. граждане для того, чтобы попасть на прием в консульский отдел, обязаны быть в масках и перчатках».

Точно так же, в полной противоэпидемиологической экипировке с сегодняшнего дня в России можно пройти в библиотеку, начали работать зоопарки, выставочные залы и открытые площадки музеев. Для московского музея Победы – это уже настоящий праздник. Историки почти год готовились к 9 Мая. Здесь прошла масштабная реконструкция, но как все получилось в реале, так еще никто и не увидел. Сегодня первые посетители на площадке боевой техники. Появилась надежда, что можно будет хотя бы с ограничениями открыть основную экспозицию 22 июня – в день памяти и скорби. Письмо с просьбой об этом в санитарное ведомство уже отправили, все, что требуют эпидемиологи, сделали.

Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы: «У нас начинается небольшое экскурсионное обслуживание. Согласно требованиям Министерства культуры и Роспотребнадзора, мы можем проводить экскурсии для групп не больше пяти человек. Это обязательное требование. Посещение открытых площадок проводится по сеансам. Раз в 15 минут мы запускаем группы людей. Поскольку у нас практически 9 гектаров уличных экспозиций, то между ними люди спокойно и беспрепятственно могут передвигаться на достаточно большом расстоянии друг от друга».

Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, в Москве постепенно улучшается. Ежедневно сообщают городские власти. Хотя по статистике именно российская столица остается главным эпицентром эпидемии стране – в районе полутора тысяч заболевших в сутки. Несмотря на это, и российская столица, и регионы пошли на досрочную отмену ограничений. Экономика несла колоссальные убытки, а более половины граждан страны просто не выполняли рекомендаций. Сейчас парадигму «можно-нельзя» (от власти) и «хочу и делаю» (от простых людей) как-то стараются привести к единообразию. Обещают закончить 23 июня. С этого дня запретов, наложенных из-за коронавируса, почти не будет.

Останутся только маски и перчатки. Их ношение в общественных местах и там, где собирается много людей, так и не отменили. Хотя в эти наступившие жаркие дни это отменяет погода. Во что выльется радикальный и досрочный выход из карантина, подсчитают медики и эпидемиологи. Иммунитет у просидевших дома несколько месяцев россиян крайне низкий. Но теперь и Москва вынуждена пойти путем, который раньше критиковала: победить коронавирус без ограничительных мер. Эксперты, кстати, прогнозируют вторую волну заболевания. Но и они уверены, что режим самоизоляции даже в этом случае в России вводить уже не станут.

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