|
В России начинает действовать очередной этап снятия ограничений. Как страна возвращается к нормальной жизни?
17.06.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
В России начался второй этап отмены ограничений, связанных с пандемией, и можно сказать, что страна возвращается к обычной жизни. Несмотря на то, что число заболевших еще достаточно большое. Карантин был долгим и очень жёстким, но правительство все-таки решилось на этот шаг, хотя показатели и по заболеваемости, и по смертности еще не упали до уровня Западной Европы. Как изменилась жизнь россиян с этого дня?
В консульском отделе посольства Беларуси в Москве немноголюдно. Но это только на первый взгляд. Очередь на прием уже расписана на несколько недель вперед. Почти три месяца из-за действующего в России режима самоизоляции наши специалисты не могли полноценно работать: ни выдачи справок, ни паспортов – практически никаких документов сделать было нельзя. Дипломатам было разрешено заниматься лишь возвращением наших граждан на родину из-за границы. Только трансфер посольства перевез в Беларусь около тысячи человек. Первые дни очного приема в Москве – исключительно по срочным вопросам. Таковы требования российского Роспотребнадзора, где условия работы всех учреждений строго регламентированы.
Точно так же, в полной противоэпидемиологической экипировке с сегодняшнего дня в России можно пройти в библиотеку, начали работать зоопарки, выставочные залы и открытые площадки музеев. Для московского музея Победы – это уже настоящий праздник. Историки почти год готовились к 9 Мая. Здесь прошла масштабная реконструкция, но как все получилось в реале, так еще никто и не увидел. Сегодня первые посетители на площадке боевой техники. Появилась надежда, что можно будет хотя бы с ограничениями открыть основную экспозицию 22 июня – в день памяти и скорби. Письмо с просьбой об этом в санитарное ведомство уже отправили, все, что требуют эпидемиологи, сделали.
Ситуация с распространением инфекции, по оперативным данным, в Москве постепенно улучшается. Ежедневно сообщают городские власти. Хотя по статистике именно российская столица остается главным эпицентром эпидемии стране – в районе полутора тысяч заболевших в сутки. Несмотря на это, и российская столица, и регионы пошли на досрочную отмену ограничений. Экономика несла колоссальные убытки, а более половины граждан страны просто не выполняли рекомендаций. Сейчас парадигму «можно-нельзя» (от власти) и «хочу и делаю» (от простых людей) как-то стараются привести к единообразию. Обещают закончить 23 июня. С этого дня запретов, наложенных из-за коронавируса, почти не будет.
Останутся только маски и перчатки. Их ношение в общественных местах и там, где собирается много людей, так и не отменили. Хотя в эти наступившие жаркие дни это отменяет погода. Во что выльется радикальный и досрочный выход из карантина, подсчитают медики и эпидемиологи. Иммунитет у просидевших дома несколько месяцев россиян крайне низкий. Но теперь и Москва вынуждена пойти путем, который раньше критиковала: победить коронавирус без ограничительных мер. Эксперты, кстати, прогнозируют вторую волну заболевания. Но и они уверены, что режим самоизоляции даже в этом случае в России вводить уже не станут.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В России начинает действовать очередной этап снятия ограничений. Как страна возвращается к нормальной жизни?
В России начался второй этап отмены ограничений, связанных с пандемией, и можно сказать, что страна возвращается к обычной жизни. Несмотря на то, что число...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)