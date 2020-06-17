Число умерших из-за COVID в США превысило потери страны в Первой мировой

Источник материала: Tut.by

Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в США превысило потери американской армии во время Первой мировой войны. Об этом сообщает Associated Perss.



Фото: Reuters

По официальным данным, потери США во время Первой мировой составили 116 516 человек, отмечает агентство.

По данным американского Университета Джонса Хопкина, который ведет статистику умерших и заболевших коронавирусом, из-за COVID-19 скончались 116 905 американцев.

Соединенные Штаты находятся на первом месте по числу заразившихся и умерших из-за инфекции. В стране заболели 2,1 млн человек. Вслед за США по этому показателю идут Бразилия (923 тыс.), Россия (544,7 тыс.), Индия (343 тыс.) и Великобритания (почти 300 тыс.).

На США приходится практически четверть от всех смертей из-за COVID-19 в мире. В пятерку лидеров по смертности также входят Бразилия (45,2 тыс.), Великобритания (42 тыс.), Италия (34,4 тыс.) и Франция (29,5 тыс.).

5 июня президент США Дональд Трамп заявил, что страна практически преодолела эпидемию коронавируса, указав на необходимость снять ограничения, введенные из-за пандемии. За несколько дней до этого глава государства говорил, число новых случаев заражения коронавирусом и смертей от вызванных им осложнений снижается на всей территории США.

Ученые из Института систем измерений и анализа при Университете штата Вашингтон считают, что к октябрю этого года число летальных исходов из-за вируса в США может превысить отметку в 200 тыс.