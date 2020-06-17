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В Литве с 17 июня отменяется карантин

17.06.2020 09:42 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Литве с 17 июня отменяется карантин

С 17 июня в Литве отменяется режим карантина, который был введен из-за ситуации с коронавирусом 16 марта. При этом будут сохранены некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19, информирует ТАСС со ссылкой на Delfi.

Вечером 16 июня к жителям Литвы обратился премьер-министр страны Саулюс Сквернялис.

В Литве со среды 17 июня ношение масок перестает быть обязательным в местах проведения массовых мероприятий, в торговых точках, в местах оказания услуг, а также в общественном транспорте. При этом сохраняются рекомендации одевать маски в общественном транспорте.

Социальная дистанция в один метр по-прежнему должна соблюдаться в местах предоставления услуг, досуга и развлечений, торговли. Также владельцы и управляющие заведений должны обеспечить посетителей возможностью для дезинфекции рук.

С 17 июня массовые мероприятия в закрытых помещениях могут проходить при участии не более 150 зрителей, а на открытом воздухе – не более 700.

Временный пограничный контроль Литвы со странами Евросоюза продлят по 16 июля, он будет осуществляться только в порту и аэропортах. В Литву будут впускать граждан лишь тех стран Европейской экономической зоны, Великобритании, Швейцарии, в которых за последние две недели прирост числа заболевших COVID-19 не превышал 25 человек на 100 тысяч жителей.

По последним данным, в Литве за все время зафиксированы 1776 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1441 человек, умерли 76 пациентов.

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С 17 июня в Литве отменяется режим карантина, который был введен из-за ситуации с коронавирусом 16 марта. При этом будут сохранены некоторые ограничения,...
 
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