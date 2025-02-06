Высокая зарплата, бонусы и путешествия — в Минске ищут сотрудников для продажи крутых станков

Источник материала: ProBusiness

ООО «Евростанком» расширяет команду и ищет двух новых сотрудников — руководителя отдела продаж и менеджера по продаже металообрабатывающих станков. Приглашаем активных и ответственных сотрудников присоединиться к увлеченному коллективу!

Евростанком — современная инжиниринговая компания с 20-летним опытом работы, официальный представитель известных европейских и азиатских брендов на территории Республики Беларусь и стран СНГ.

Компания специализируется на поставках, монтаже и обслуживании промышленного оборудования ведущих мировых производителей для широкого спектра задач — от единичного до массового производства.

Вакансия: Руководитель отдела продаж

Местоположение: Минск

Ищем целеустремленного руководителя отдела продаж для управления нашей командой и достижения целей.

Есть опыт управления проектными продажами, имеете отличные коммуникативные навыки? Тогда мы хотим с вами встретиться!

Обязанности:

* Руководство отделом продаж и разработка стратегий

* Достижение целей по доходам и прибыли

* Развитие высокоэффективной команды

* Анализ показателей продаж и корректировка стратегий

* Сотрудничество с отделами маркетинга и сервиса

* Составление отчетов и рекомендации по улучшению

* Участие в отраслевых мероприятиях.

Требования:

* Высшее техническое образование, желательно доп. образование по управлению бизнесом/маркетингу

* 5+ лет управления продажами сложнотехнического оборудования

* Успешный опыт достижения целей по продажам

* Отличные коммуникативные и презентационные навыки

* Аналитические и организационные способности

* Знание CRM-систем

* Готовность к командировкам.

Преимущества:

* Конкурентоспособная зарплата (от 8000 BYN) и бонусы

* Карьерный рост в динамичной компании

* Возможность влиять на стратегию бизнеса

* Участие в инновационных проектах

* Работа в профессиональной команде.

Присылайте резюме и сопроводительное письмо на info@euro-stan.com .

Только выбранные кандидаты будут приглашены на собеседование.

Общереспубликанский банк вакансий

Вакансия: Менеджер по продаже металообрабатывающих станков

Мы ищем человека с суперспособностью продавать станки по металлу как горячие пирожки.

Вы тот, кто умеет разговаривать с инженерами на их языке и убеждать их, что им нужны наши классные станки?

Что тебе нужно знать:

* Опыт в продаже промышленного оборудования или станков по металлу — большой плюс

* Отличные навыки общения и умение выстраивать отношения

* Умение понимать технические характеристики станков и объяснять их преимущества

* Готовность путешествовать и посещать клиентов.

Что ты получишь:

* Крутую команду профессионалов и отличный офис в центре Минска

* Возможность влиять на то, как и какие станки мы и продаем

* Конкурентоспособная зарплата (от 5000 BYN)

* Отличные бонусы и возможность карьерного роста

Если вы такой же увлеченный, как и мы, и хотите присоединиться к нашей команде, отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на info@euro-stan.com .

Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с вами!