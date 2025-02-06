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Высокая зарплата, бонусы и путешествия — в Минске ищут сотрудников для продажи крутых станков
06.02.2025 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Евростанком — современная инжиниринговая компания с 20-летним опытом работы, официальный представитель известных европейских и азиатских брендов на территории Республики Беларусь и стран СНГ.
Вакансия: Руководитель отдела продаж
Местоположение: Минск
Ищем целеустремленного руководителя отдела продаж для управления нашей командой и достижения целей.
Обязанности:
* Руководство отделом продаж и разработка стратегий
Требования:
* Высшее техническое образование, желательно доп. образование по управлению бизнесом/маркетингу
Преимущества:
* Конкурентоспособная зарплата (от 8000 BYN) и бонусы
Присылайте резюме и сопроводительное письмо на
Вакансия: Менеджер по продаже металообрабатывающих станков
Мы ищем человека с суперспособностью продавать станки по металлу как горячие пирожки.
Что тебе нужно знать:
* Опыт в продаже промышленного оборудования или станков по металлу — большой плюс
Что ты получишь:
* Крутую команду профессионалов и отличный офис в центре Минска
Если вы такой же увлеченный, как и мы, и хотите присоединиться к нашей команде, отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на
Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с вами!
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ООО «Евростанком» расширяет команду и ищет двух новых сотрудников - руководителя отдела продаж и менеджера по продаже металообрабатывающих станков. Приглашаем...
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