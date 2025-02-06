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Высокая зарплата, бонусы и путешествия — в Минске ищут сотрудников для продажи крутых станков

06.02.2025 09:43 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


ООО «Евростанком» расширяет команду и ищет двух новых сотрудников — руководителя отдела продаж и менеджера по продаже металообрабатывающих станков. Приглашаем активных и ответственных сотрудников присоединиться к увлеченному коллективу!

Евростанком — современная инжиниринговая компания с 20-летним опытом работы, официальный представитель известных европейских и азиатских брендов на территории Республики Беларусь и стран СНГ.
Компания специализируется на поставках, монтаже и обслуживании промышленного оборудования ведущих мировых производителей для широкого спектра задач — от единичного до массового производства.

Вакансия: Руководитель отдела продаж

Местоположение: Минск

Ищем целеустремленного руководителя отдела продаж для управления нашей командой и достижения целей.
Есть опыт управления проектными продажами, имеете отличные коммуникативные навыки? Тогда мы хотим с вами встретиться!

Обязанности:

* Руководство отделом продаж и разработка стратегий
* Достижение целей по доходам и прибыли
* Развитие высокоэффективной команды
* Анализ показателей продаж и корректировка стратегий
* Сотрудничество с отделами маркетинга и сервиса
* Составление отчетов и рекомендации по улучшению
* Участие в отраслевых мероприятиях.

Требования:

* Высшее техническое образование, желательно доп. образование по управлению бизнесом/маркетингу
* 5+ лет управления продажами сложнотехнического оборудования
* Успешный опыт достижения целей по продажам
* Отличные коммуникативные и презентационные навыки
* Аналитические и организационные способности
* Знание CRM-систем
* Готовность к командировкам.

Преимущества:

* Конкурентоспособная зарплата (от 8000 BYN) и бонусы
* Карьерный рост в динамичной компании
* Возможность влиять на стратегию бизнеса
* Участие в инновационных проектах
* Работа в профессиональной команде.

Присылайте резюме и сопроводительное письмо на info@euro-stan.com.
Только выбранные кандидаты будут приглашены на собеседование.

Общереспубликанский банк вакансий

Вакансия: Менеджер по продаже металообрабатывающих станков

Мы ищем человека с суперспособностью продавать станки по металлу как горячие пирожки.
Вы тот, кто умеет разговаривать с инженерами на их языке и убеждать их, что им нужны наши классные станки?

Что тебе нужно знать:

* Опыт в продаже промышленного оборудования или станков по металлу — большой плюс
* Отличные навыки общения и умение выстраивать отношения
* Умение понимать технические характеристики станков и объяснять их преимущества
* Готовность путешествовать и посещать клиентов.

Что ты получишь:

* Крутую команду профессионалов и отличный офис в центре Минска
* Возможность влиять на то, как и какие станки мы и продаем
* Конкурентоспособная зарплата (от 5000 BYN)
* Отличные бонусы и возможность карьерного роста

Если вы такой же увлеченный, как и мы, и хотите присоединиться к нашей команде, отправьте свое резюме и сопроводительное письмо на info@euro-stan.com.

Мы с нетерпением ждем возможности познакомиться с вами!

Общереспубликанский банк вакансий

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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ООО «Евростанком» расширяет команду и ищет двух новых сотрудников - руководителя отдела продаж и менеджера по продаже металообрабатывающих станков. Приглашаем...
 
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