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ВОЗ: найден препарат, снижающий смертность среди пациентов с COVID-19

17.06.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ВОЗ: найден препарат, снижающий смертность среди пациентов с COVID-19

ВОЗ заявила о прорыве в лечении коронавируса. Препарат дексаметазон показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме.

Для тех, кто нуждается в ИВЛ, применение этого лекарства снизило смертность на треть, для пациентов, подключенных к кислороду - на одну пятую. К исследованию Оксфордского университета привлекли более 2000 пациентов. Еще 4000 человек участвовали в контрольном исследовании, не получая препарата. Ученые предполагают, что дексаметазон может оказаться доступным по цене средством борьбы с пандемией коронавируса и способен предотвратить каждую восьмую смерть у тяжелых пациентов при ежедневном приеме. 

 

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ВОЗ заявила о прорыве в лечении коронавируса. Препарат дексаметазон показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме....
 
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