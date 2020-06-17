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ВОЗ: найден препарат, снижающий смертность среди пациентов с COVID-19
17.06.2020 11:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
ВОЗ заявила о прорыве в лечении коронавируса. Препарат дексаметазон показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме.
Для тех, кто нуждается в ИВЛ, применение этого лекарства снизило смертность на треть, для пациентов, подключенных к кислороду - на одну пятую. К исследованию Оксфордского университета привлекли более 2000 пациентов. Еще 4000 человек участвовали в контрольном исследовании, не получая препарата. Ученые предполагают, что дексаметазон может оказаться доступным по цене средством борьбы с пандемией коронавируса и способен предотвратить каждую восьмую смерть у тяжелых пациентов при ежедневном приеме.
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ВОЗ заявила о прорыве в лечении коронавируса. Препарат дексаметазон показал снижение смертности среди пациентов с COVID-19, которые переносят болезнь в тяжелой форме....
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