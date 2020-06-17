Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Гродненскую область

Источник материала: Полесская правда



Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил 16 июня рабочую поездку в Гродненскую область.

Глава государства заявил, что видит хорошие возможности для экономического развития страны и в том числе связывает их со скорейшим выходом мира из пандемии. «Жить можно. Надо только чтобы побыстрее вышли все из этой пандемии. Потому что экономика экспортно ориентированная. Чем быстрее откроется мир после этой болезни, тем лучше будет для Беларуси», – подчеркнул Президент.

Что касается сельского хозяйства, Александр Лукашенко констатировал, что погодные условия в нынешнем году пока складываются как нельзя лучше. «Я уже думаю, что, может быть, из-за пандемии, что меньше летать начали. Я помню только с детства такую погоду, когда грозы, хорошие дожди в это время», – отметил он.

«Это для сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача», – сказал белорусский лидер.

Он добавил, что теперь надо уделить внимание заготовке кормов, подготовиться к уборке хлебов и овощей.

Обращаясь к присутствовавшему председателю концерна «Белнефтехим» Андрею Рыбакову, Глава государства сказал: «Если он не подведет нас еще с углеводородами… Слава богу, и нефти хватает в мире – бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти».

Александр Лукашенко упомянул, что недавно говорил по телефону с Председателем КНР Си Цзиньпином и отметил, что основная проблема для Беларуси – это экспорт. В этом плане китайский лидер пообещал свою поддержку в поставках белорусской продукции в эту страну. «Надо поставлять на китайский рынок. Это огромный рынок, и они готовы. Они очень оценили нашу поддержку по коронавирусу, которую мы оказали им первыми в самом начале. Очень поддерживают то, как мы ведем эту борьбу с коронавирусом», – сказал Президент. Кроме того, Китай готов делиться своим опытом в плане противодействия пандемии, врачи и министерства здравоохранения двух стран находятся в постоянном контакте.

Вместе с тем Глава государства отметил, что есть интерес в мире и к белорусскому опыту. «То ли Всемирный банк… Сначала мы договаривались, чтобы они нам оказали поддержку где-то $90 млн, сейчас посмотрели: интересный опыт Беларуси, дайте нам опыт, мы готовы вас профинансировать аж под $300 млн. Это же достояние всего мира. Пускай смотрят, как мы работаем», – сказал Александр Лукашенко.

«Такая ситуация. Ни в коем случае нельзя расслабляться», – добавил белорусский лидер.

Перед встречей с активом области Президенту доложили о строительстве в Гродно различных общественных и социальных объектов, в том числе в сфере здравоохранения. Речь также шла о развитии в городе дорожной сети, сооружении объездной кольцевой транспортной магистрали. Александр Лукашенко поддержал эти проекты, пообещав, где необходимо, помочь с поиском финансовых средств.

«У нас не предвыборное совещание, встреча, собрание. Просто ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении, пояснении, прежде всего для актива страны», – отметил Глава государства в начале встречи с активом Гродненской области.

Президент отметил, что аналогичная встреча ранее состоялась в Могилеве. «Суть сегодняшней встречи с вами — информация о том, что происходит в нашей стране, и ответы на самые, может быть, и неприятные вопросы, которые сегодня бытуют», – обратил внимание белорусский лидер.

«Мне всегда приятно приезжать на Гродненщину. Это прекрасная земля, самое удобное место для жизни в нашей стране. Когда видишь ухоженные поля, чистоту и порядок (а у вас так практически везде), то еще раз воочию убеждаешься, что здесь живут трудолюбивые, искренне любящие свой край люди. Это, если хотите, визитная карточка Гродненщины и ее жителей», – заметил Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что в 90-е годы свою предвыборную кампанию начинал именно с Гродненской области, но его многое связывает с каждым из регионов страны. «Моя Родина – это Беларусь. Отсюда (из Гродненской области. – Прим.) я начинал предвыборную кампанию, в Бресте служил в пограничном отряде. Гомельская область навсегда останется в моем сердце – самые тяжелые времена президентства я прожил с Гомельской областью, преодолевая катастрофу на ЧАЭС. Витебск – это каждый год, и Славянский базар… Могилевщина где я провел детство и юность», – сказал он.

«Вам не надо объяснять, что благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом, что богатство не приходит, как говорят в народе, «знянацку», – сказал Глава государства. А если и приходит, то такое богатство недолговечно и никогда не принесет пользы в будущем ни человеку, ни государству, отметил он.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Гродненская область – особая земля, пограничье, западный форпост. «Этим она и важна. Вы, как никто другой, испытываете на себе постоянное и массированное воздействие соседей. Но при этом остаетесь настоящими патриотами своей страны, твердо поддерживающими курс нашего государства на суверенное развитие», – сказал Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в советское время Гродненщина была одной из лучших областей всего СССР, на нее равнялись многие, да и сейчас регион остается на лидирующих позициях.

Сельское хозяйство Глава государства назвал гордостью региона. Область прочно занимает первое место в республике по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. «Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года», – заметил белорусский лидер.

Он обратил внимание, что так было не всегда: «Было время, когда после развала Союза половина ваших людей ездила с баулами в Польшу, а другая получала нищенскую зарплату на полуразрушенных предприятиях. К счастью, мы тогда приняли необходимые меры. И сегодня можем вместе гордиться достижениями Гродненщины».

Президент также отметил, что за 25 лет объем промышленного производства в области вырос более чем в 4 раза, экспорт товаров – почти в 5 раз. Только за две последние пятилетки средняя зарплата по области увеличилась почти вдвое. При этом по состоянию на 1 июня не допущено просроченной задолженности по ее выплате.

«С 1995 года почти 115 тыс. семей (из которых 10 тыс. – многодетные) улучшили свои жилищные условия. Обеспеченность жильем – одна из самых высоких в республике», – подчеркнул Президент.

Кроме того, за время независимости в регионе реализованы крупные инвестиционные проекты в сферах производства минеральных удобрений, химической и пищевой промышленности, деревообработки.

В ближайшее время заработает Белорусская атомная станция – самый масштабный в истории страны объект. «Его значение для обеспечения энергетической безопасности, да и в целом экономики нашей страны, просто колоссальное», – сказал Александр Лукашенко.

«Мы всегда шли навстречу просьбам руководства региона, когда нужно было где-то помочь, добавить ресурсов, потому что знали: каждый вложенный рубль попадет на благодатную почву. Развитие сети дорог, инфраструктурных проектов, в том числе в социальной сфере, поддержка реставрации и восстановления знаковых в мировом масштабе культурных объектов — обо всем этом вы хорошо знаете», – добавил Глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что, несмотря на достижения, расслабляться рано. До сих пор по Гродненской области так и не выполнены четверть президентских поручений, в том числе в отношении эффективности социально-экономического развития, импортозамещения, создания рабочих мест, благоустройства и наведения порядка, строительства, ЖКХ. «Вы же умеете все делать качественно. Особенно строить. Просто молодцы. Но надо быть более активными», – заметил Глава государства.

Кроме того, важным представляется создание новых производств на основе местного сырья в небольших районах области, таких как Вороновский, Зельвенский и Свислочский. «Там живут наши люди. Это прекрасный край. Надо использовать эту территорию, более активно работать в малых городах», – обратил внимание Президент.

«Запуск БелАЭС также требует свежих и перспективных решений по использованию излишков энергии. Это общий вопрос Гродненского облисполкома и Правительства», – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что, принимая решение о строительстве БелАЭС, прежде всего исходил из того, что это высочайшие технологии. Соответственно, страна приобретает этот опыт и уже сама готовит специалистов. «Как только мы начали строить станцию, мы почувствовали, что нам нужны кадры, новое образование, технологии. На эту станцию работали все», – сказал Президент.

«Для меня вопрос безопасности (АЭС. – Прим.), как и для вас, важнее, чем для Литвы, Польши или Германии. Если мы хотим обладать высокими технологиями, иметь дешевую электроэнергию, перемещаться на электромобилях, мы должны идти на это. Поживем – увидим. Большое видится на расстоянии», – заметил белорусский лидер.

Александр Лукашенко отметил, что мощный импульс Гродненская область получила с введением безвизового режима. С этого времени регион посетили почти 300 тыс. туристов, не считая россиян. Поэтому повышение туристической привлекательности и развитие инфраструктуры на безвизовой территории Брест-Гродно – еще одно из важнейших направлений для работы. «Кстати, мы в свое время сознательно пошли на введение безвиза. Мы понимали, что это нам выгодно», – добавил Президент.

По его словам, особенно на Гродненщине воедино переплелись различные культурные, национальные, религиозные традиции, которые обуславливают высочайшую степень толерантности и взаимопонимания живущих здесь людей. «Когда я смотрю на ваш фестиваль (Республиканский фестиваль национальных культур. – Прим.), радуешься за гродненцев. Это ваше достижение вровень, а может, и выше, чем «Славянский базар». За это спасибо, молодцы. За это нас и уважают везде во всем мире», – сказал Глава государства.

Александр Лукашенко на совещании с активом Гродненской области обозначил приоритеты страны в привлечении инвестиций. «Формируя новую пятилетку, мы должны взять хороший пример с советских времен. Вы помните, там четко были расписаны объекты, которые будут введены в строй. И железобетонно выделялись денежные средства под эти объекты. Хорошие инвестиции – это богатство людей и региона. Надо определиться с основными объектами, которые мы построим в будущей пятилетке», – сказал Президент.

Говоря об иностранных инвестициях, он отметил, что инвестиции ради инвестиций Беларуси уже не нужны. «Если 10-15 лет назад мы говорили об инвестициях ради инвестиций, чтобы только были рабочие места, нам такие инвестиции сегодня не нужны. Мы не будем строить здесь предприятия только ради того, чтобы занять людей. Да, нужны рабочие места, но той остроты нет. Инвестиции, строительство производственных объектов нужны такие, которые будут приносить прибыль. Это основное. Поэтому инвестиции инвестициям рознь», – заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что за годы независимости в стране реализовали многие инвестпроекты. В частности, Китай предоставил кредитные линии на миллиарды долларов, но они не выбраны полностью. «Я никогда не соглашусь на то, чтобы кому-то отдать деньги, а он подумает, что строить. Нам надо строить то, что нужно. Самое главное, что будет приносить прибыль и продаваться на международных рынках», – пояснил Глава государства.

После встречи с активом области Александр Лукашенко посетил ОАО «Гродно Азот», где ознакомился с показателями социально-экономического развития региона и названного предприятия, а затем пообщался с работниками предприятия.

Отвечая на вопросы, Глава государства отметил, что Беларусь и другие страны в разные годы сталкивались со всплеском различных вирусов и со всеми проблемами удалось справиться. «Переживем и это. Не такие коронавирусы в нашей истории были, но мы живы. Главное – сохранить свою землю, свой клочок земли для себя и для наших детей», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Во время общения с Президентом один из работников предприятия заметил, что в этом году президентские выборы совпадают с другой, не менее горячей и важной для страны кампанией, – уборкой урожая. В связи с этим у него возник вопрос: не помешает ли первое событие успешно провести второе.

Александр Лукашенко ответил, что посевная кампания сопровождалась началом пандемии и тогда главной задачей было вовремя посеять урожай. С этим в стране успешно справились. «Выборы, не выборы: главная для меня и для всех задача, на что я ориентирую подчиненных, – это уборка. Пандемия, выборы – они закончатся, а кушать нам всегда хочется», – сказал Глава государства. Он напомнил, какие были проблемы с продовольствием в 1990-х: еду раздавали по талонам. «Не дай бог опять вернуться к этому. Мы к этому уже никогда и не вернемся. Потому что все, что надо для людей, мы сегодня производим по приемлемым ценам», – обратил внимание Президент.

В то же время Александр Лукашенко считает, что уровень заработной платы в стране должен быть выше. «Мы будем стремиться к тому, чтобы все-таки в два раза у нас в будущей пятилетке выросла зарплата. Особенно у учителей, врачей, – подчеркнул Глава государства. – Не дело, что у нас врач, учитель, культурный работник имеют такую низкую зарплату. Это потому, что мы в экономике не очень хорошо работаем».

Он привел в пример строительство нового комплекса азотных удобрений в Гродно, к которому планируют приступить в этом году. По словам Александра Лукашенко, это позволит нарастить экономику региона. «Это будет завод, который даст продукцию, на которую, директор говорит, есть спрос на рынке», – добавил Президент.

«И выборы мы проведем, вы не волнуйтесь. Что у нас первые выборы? Главное, чтобы мы страну не потеряли. Чтобы мы не отдали страну разгильдяям и тем, которые обещают с вертолета деньги разбрасывать: инвесторы придут и нам чего-то принесут. Инвесторы придут из-за рубежа, но скажут: налоги платить не будем, дайте дешевое сырье, и зарплата у людей будет 300 долларов. То есть вытянут все из людей, из страны, налоги не заплатили, поехали и продали. Нам такие инвестиции не нужны — мы сами построим этот завод», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Возвращаясь к теме коронавируса, Глава государства выразил уверенность, что Беларусь выбрала правильный метод борьбы с пандемией. «Тот, кто изолировал народ, получил вторую волну, – заметил он. – Я не хочу сказать, что у нас все идеально, тем более будучи в Гродно – я же знаю обстановку. Но мы рады тому, что Витебская область, откуда это все пошло, Минск, Минская область восстанавливаются. И вы уже расти не будете. Что радует: вы больше выписываете людей из больницы, чем отправляете в больницу. И радует еще то, что этот несчастный вирус ослаб. Вы попали в эту волну ослабленного вируса. Поэтому в основном это не такие тяжелые больные».

Президент также отметил непростую обстановку с коронавирусом в России. По его словам, Москва еще как-то справляется: скоро же надо проводить парад. «Как же: белорусы провели парад 9 Мая, а Россия не провела – надо проводить. Ну, поедем проведем парад. Но обстановка очень тяжелая, и мы, конечно, так посматриваем на своих родных братьев, чтобы к нам это не вернулось. Думаю, не вернется, потому что мы не закрылись», – сказал Александр Лукашенко.

Один из работников предприятия поинтересовался, можно ли рассчитывать, что после ввода АЭС в эксплуатацию появится госпрограмма по электрификации садовых товариществ, чтобы со временем была возможность построить там загородное жилье.

Александр Лукашенко приветствовал это предложение и отметил, что, будучи в Полоцке, говорил о том, что сейчас на фоне пандемии стали особенно актуальны загородные участки. «Более того, мы к концу этого года планируем принять решение, чтобы брошенные дома, усадьбы людям продать по дешевке (в неперспективных деревнях так называемых, в агрогородках, на хуторах). Пусть они там занимают, строят свои домики, а где-то старый дом восстановят. Это будет поощряться», – сказал Глава государства.

«Пандемия нас многому научила, и мы в этом плане будем действовать. Я хочу, чтобы вы жили на своей земле», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства высказался и по поводу строительства БелАЭС. «Что касается электроэнергии. Я их называю «альтернативщики» (идут во власть) – они предлагают АЭС закрыть, 10 миллиардов у Европы взять и отдать России. Я говорю: дурнее не придумаешь», – сказал Президент.

Он подчеркнул, что в мире, в том числе вблизи границ Беларуси, уже есть много атомных электростанций. «Так пускай у нас будет станция. Если бы не было в Чернобыле головотяпства, не было бы этого взрыва. Будем стараться, делать все, чтобы своя станция работала», – отметил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что, с одной стороны, будет возможность экспортировать электроэнергию. Но она будет востребована и в Беларуси. В том числе недавно принято решение о поддержке тех, кто хочет электричеством отапливать жилые дома, осуществлять нагрев воды и приготовление пищи. Реализуются меры по развитию электротранспорта. «Поэтому нужна будет электроэнергия, особенно для людей. Вопрос правильный, перспективный, и в этом направлении мы будем действовать», – резюмировал белорусский лидер.