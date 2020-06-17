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Павел Савицкий из брестского "Динамо" в самоизоляции

17.06.2020 11:16 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Полузащитник футбольного брестского "Динамо" Павел Савицкий заболел и находится в самоизоляции.


Павел Савицкий / dynamo-brest.by

Об этом сообщил ведущий клубного YouTube-канала Артём Волчек. "Коронавирус никуда не делся, мы здесь не бессмертные и не робокопы", — говорит он, передает "Еврорадио".


О том, что у Савицкого держится температура, после матча с "Торпедо-БелАЗ" рассказал главный тренер Сергей Ковальчук. Волчек же не уточнил: футболист самоизолировался просто "на всякий случай", или у него положительный тест на коронавирус, или же он является контактом. "Мы все рискуем заразиться, в той или иной степени", — отметил ведущий YouTube-канала динамовцев. Артём Волчек также сказал, что возвращение Павла Савицкого ожидается "в ближайшее время".

В текущем сезоне на счету Савицкого 7 забитых мячей, включая 5 — в чемпионате страны. 12 июля Павлу исполнится 26 лет.
 
 
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Полузащитник футбольного брестского "Динамо" Павел Савицкий заболел и находится в самоизоляции.
 
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