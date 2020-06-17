Китайские ученые рассказали, как COVID-19 реагирует на влажную среду

Источник материала: ОНТ

Коронавирус может скрываться в тенистой влажной среде, а спустя некоторое время вновь заражает людей. Такое заявление сделал глава Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, академик Китайской академии наук Гао Фу, пишет РИА Новости.

Эксперт предположил, что новая вспышка коронавируса в Пекине началась не в конце мая – начале июня, а месяцем ранее.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» в районе Пекина Фэнтай закрыли 13 июня – там был выявилен коронавирус на доске для разделки импортированного лосося. По словам властей, доказательств того, что лосось был носителем либо промежуточным хозяином вируса, сейчас нет.

Ранее сотрудник пекинского центра по профилактике и контролю заболеваний Ян Пэн сообщил: согласно эпидемиологическому расследованию, положительные тесты на COVID-19 к настоящему времени были выявлены преимущественно на образцах, которые взяли на цокольном этаже в зале, где продавали баранину и говядину. В этом зале находится большее количество людей, чем в других. Кроме того, баранина, говядина и морепродукты должны храниться при низкой температуре, поэтому в данных условиях вирусу было проще выжить и распространиться.

По информации на утро 17 июня, за прошедшие сутки в Пекине выявили 37 новых случаев коронавируса – 31 подтвержденный случай заражения и шесть бессимптомных носителей. Они связаны с оптовым рынком. Аналогичные случаи также зафиксированы в провинциях Хэбэй и Чжэцзян.

ФОТО: pixabay.com





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