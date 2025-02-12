Подумайте5секунд: А1 запускает программу по защите детей в интернете

Источник материала: ProBusiness





Ко Всемирному дню безопасного интернета компания А1 в сотрудничестве с Белорусским детским фондом запустила программу по защите детей в цифровом пространстве и представила памятку с основными правилами безопасности. Эта инициатива является продолжением общенациональной информационной кампании #Подумайте5секунд , направленной на защиту клиентов А1 и всех жителей Беларуси от мошенничества.

В ноябре 2024 года А1 запустил общенациональную информационную кампанию #Подумайте5секунд . Цель кампании — проинформировать как можно больше людей о способах защиты информации и рассказать о наиболее эффективных методах противодействия мошенникам. Важным этапом кампании #Подумайте5секунд станет программа, разработанная в сотрудничестве с Белорусским детским фондом, сосредоточенная на защите детей и подростков в цифровом пространстве.

Дети, активно использующие социальные сети и онлайн-игры, являются одной из наиболее уязвимых групп, подверженных рискам мошенничества. Они часто становятся жертвами манипуляций, не осознавая возможные угрозы. Злоумышленники делают ставку на доверчивость молодых людей и их стремление быстро и легко получить гаджеты или деньги, поэтому схемы мошенничества с вовлечением несовершеннолетних становятся все более распространенными.

Чтобы привлечь внимание к этой важной теме, специально ко Всемирному дню безопасного интернета А1 в партнерстве с Белорусским детским фондом разработал памятку с основными правилами интернет-безопасности. Она доступна для скачивания на сайте safety.a1.by , а ее расширенная версия будет распространена через сеть детских учреждений, поддерживаемых Белорусским детским фондом. Особое внимание будет уделено детям и подросткам, воспитывающимся в детских домах семейного типа, детям, оставшимся без попечения родителей или оказавшимся в трудной жизненной ситуации.­­





В памятке содержится информация о том, почему важно придумывать надежные пароли, стоит ли вступать в переписку с незнакомцами и соглашаться на легкий заработок в интернете, а также в каких ситуациях нужно советоваться со взрослыми и многое другое.

В рамках кампании #Подумайте5секунд А1 на постоянной основе проводит мастер-классы и образовательные мероприятия по основам кибербезопасности, чтобы как можно больше людей узнало, как они могут защитить себя в интернете.

Помимо информационной кампании, А1 уделяет особое внимание безопасности своих клиентов. В 2024 году компания заблокировала около двух тысяч мошеннических номеров, а Центр кибербезопасности А1 провел расследование более 200 киберинцидентов. Специалисты А1 ежемесячно предотвращают свыше пяти тысяч кибератак, обеспечивая надежную защиту клиентов. Кроме того, Центр кибербезопасности A1 зафиксировал в белорусском сегменте интернета более тысячи уязвимых устройств, которые могли быть использованы злоумышленниками для осуществления атак на белорусские и зарубежные ресурсы. Владельцам этих IP-адресов были направлены рекомендации по устранению выявленных уязвимостей, что позволило значительно повысить уровень безопасности.