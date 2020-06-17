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В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

17.06.2020 13:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Заболевшие коронавирусной инфекцией белорусы могут рассчитывать на бесплатные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

COVID-19 дополнил перечень заболеваний, который даёт право пациентам на получение лекарственных средств и лечебного питания за счёт бюджета. Соответствующее постановление правительства опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

Решение связано с тем, что часть больных получает лечение на дому. Речь о пациентах, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжёлой форме. Для более эффективного лечения определён список антибактериальных препаратов, которые могут быть назначены в случае лечения COVID и должны закупаться за счёт средств местного бюджета.

В Беларуси пациенты с коронавирусом смогут бесплатно получать лекарства

Правом на получение бесплатных лекарств пользуются заболевшие туберкулезом, сахарным диабетом, ВИЧ. Всего в списке около 100 позиций.

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Новости Беларуси. Заболевшие коронавирусной инфекцией белорусы могут рассчитывать на бесплатные лекарства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. COVID-19...
 
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