Токсичные клиенты и сотрудники: как с ними (не)работать. Мастер-класс в Клубе Про бизнес, 19 февраля

Источник материала: ProBusiness





Что делать, если в вашей команде работает токсичный сотрудник? Или того хуже — команда жалуется на токсичных клиентов? Как взаимодействовать с такими людьми, и в каких случаях разрывать отношения без стресса и серьезных последствий?

19 февраля самое большое сообщество руководителей и собственников Клуб Про бизнес приглашает на практический мастер-класс с Дианой Пичугиной (маркетолог и PR-специалист, автор тренингов «SoftSkills-Практик», project manager в IT Space)

Программа мастер-класса

«Токсичные люди» — кто они?

Как выявить «токсиков» в бизнесе и личном окружении

Уйти нельзя работать: как оставаться в коммуникации, если это необходимо

⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.

🏠 Место: ивент-пространство на 3-ем этаже ресторана «Куриный клуб» (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

Приглашенный эксперт — Диана Пичугина, маркетолог, PR-специалист, журналист, спикер и автор тренингов «SoftSkills-Практик», организатор конференций, PM IT Space, модератор

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке





Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io , звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг





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Юридическая группа «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах





Ждем Вас 15 января!



В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!