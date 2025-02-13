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Токсичные клиенты и сотрудники: как с ними (не)работать. Мастер-класс в Клубе Про бизнес, 19 февраля
13.02.2025 19:55 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Что делать, если в вашей команде работает токсичный сотрудник? Или того хуже — команда жалуется на токсичных клиентов? Как взаимодействовать с такими людьми, и в каких случаях разрывать отношения без стресса и серьезных последствий?
19 февраля самое большое сообщество руководителей и собственников
Программа мастер-класса
⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
Приглашенный эксперт — Диана Пичугина, маркетолог, PR-специалист, журналист, спикер и автор тренингов «SoftSkills-Практик», организатор конференций, PM IT Space, модератор
⇒ Чтобы принять участие во встрече,
Чтобы стать постоянным участником Клуба —
Технологический партнер Клуба
Юридический партнер Клуба
Ждем Вас 15 января!
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Токсичные клиенты и сотрудники: как с ними (не)работать. Мастер-класс в Клубе Про бизнес, 19 февраля
Что делать, если в вашей команде работает токсичный сотрудник? Или того хуже - команда жалуется на токсичных клиентов? Как взаимодействовать с такими людьми, и в...
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