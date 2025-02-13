ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Токсичные клиенты и сотрудники: как с ними (не)работать. Мастер-класс в Клубе Про бизнес, 19 февраля

13.02.2025 19:55 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Что делать, если в вашей команде работает токсичный сотрудник? Или того хуже — команда жалуется на токсичных клиентов? Как взаимодействовать с такими людьми, и в каких случаях разрывать отношения без стресса и серьезных последствий?

19 февраля самое большое сообщество руководителей и собственников Клуб Про бизнес приглашает на практический мастер-класс с Дианой Пичугиной (маркетолог и PR-специалист, автор тренингов «SoftSkills-Практик», project manager в IT Space)

Программа мастер-класса

  • «Токсичные люди» — кто они?
  • Как выявить «токсиков» в бизнесе и личном окружении
  • Уйти нельзя работать: как оставаться в коммуникации, если это необходимо

⏰ Время: 19:00—21:00, регистрация с 18:30.
🏠 Место: ивент-пространство на 3-ем этаже ресторана «Куриный клуб» (г. Минск, ул. Раковская, 23Б)

Приглашенный эксперт — Диана Пичугина, маркетолог, PR-специалист, журналист, спикер и автор тренингов «SoftSkills-Практик», организатор конференций, PM IT Space, модератор

⇒ Чтобы принять участие во встрече, пройдите по ссылке


Чтобы стать постоянным участником Клуба — на club.probusiness.io или пишите руководителю проектов club@probusiness.io, звоните +375296228835

Технологический партнер Клуба

МТС — телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг


Юридический партнер Клуба

Юридическая группа «Беляев и партнеры» — профессиональный консалтинг в юридической и бухгалтерской сферах


Ждем Вас 15 января!


В 2024 Клуб Про бизнес признан лучшим бизнес-клубом Беларуси — мы победили в самой престижной в стране премии «НОМЕР ОДИН!» Спасибо за доверие!

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что делать, если в вашей команде работает токсичный сотрудник? Или того хуже - команда жалуется на токсичных клиентов? Как взаимодействовать с такими людьми, и в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Новый премиальный кроссовер Audi SQ7 TFSI с бензиновым турбомотором V8 – таких быстрых семейных автомобилей вы еще не видели!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика