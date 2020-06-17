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Павел Дацюк находится в захваченном храме. Он заступился за священника, отрицающего коронавирус

17.06.2020 14:14 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный хоккеист Павел Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре Екатеринбурга, который захватил схиигумен Сергий, сообщает Ura.ru. Ранее стало известно, что Сергий и его сторонники из числа казаков захватили храм.


Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Как отмечает «Чемпионат», Сергию запретили вести службы в храме после того, как он отрицал пандемию коронавируса. В одной из проповедей духовника полиция нашла возбуждение ненависти и вражды.

Он также известен тем, что разместил в храме портрет Иосифа Сталина.

Несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы. Более того, он не пустил направленного в храм епархией священника.

Дацюк после резонансной истории заступился за Сергия, который является духовником спортсмена.

«Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. Как и раньше, с моей семьёй мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь „Спорительница хлебов“. Знаем, что батюшка ждет меня, нас ждет исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца», — приводит слова хоккеиста «Екатеринбург Онлайн».

Павел Дацюк является обладателем Кубка Стэнли, Кубка Гагарина, чемпионом мира и олимпийским чемпионом.

 
 
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Легендарный хоккеист Павел Дацюк находится в Среднеуральском женском монастыре Екатеринбурга, который захватил схиигумен Сергий, сообщает Ura.ru. Ранее стало...
 
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