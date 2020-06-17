Какие правила будут действовать в санаториях на фоне коронавируса, рассказали в Минздраве

Источник материала: ОНТ

Временные рекомендации по профилактике коронавируса в санаториях дали в Министерстве здравоохранения Беларуси в связи с сезоном отпусков и наступлением лета.

Так, чтобы снизить риск заноса вируса в санатории и распространения инфекции среди отдыхающих, Минздрав советует принимать людей при наличии справки об отсутствии контакта с человеком с инфекцией COVID-19 в течение последних 14 дней до даты отъезда. Этот документ должен быть выдан организацией здравоохранения по месту жительства или территориальным центром гигиены и эпидемиологии.

Иностранцев будут принимать в белорусские санатории, если у них будет такая же справка и отрицательный результат теста на COVID-19.

Кроме того, предлагается проводить одномоментный заезд и выезд отдыхающих. При этом нужно делать перерывы между заездами, чтобы в санатории успели провести генеральную уборку и дезинфекцию.

Транспорт, которым будут доставлять отдыхающих, должен быть также продезинфицирован, а пассажиры должны соблюдать дистанцию.

Тем, кто прибудет на отдых, будут измерять температуру.

Социальное дистанцирование также нужно будет соблюдать у стойки регистрации (там нанесут специальную разметку). Сотрудники будут защищены специальными экранами.

Также будут действовать особые правила в номерах.

Другие рекомендации Минздрава также касаются уборки номеров, питания отдыхающих и оказания медицинских услуг.

Фото: pixabay

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