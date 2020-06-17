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Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

17.06.2020 20:12 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на небольшое снижение цифр по коронавирусу, окончательные выводы делать пока рано. Медики продолжают работать не сбавляя темпов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом нам рассказал главврач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов. Накануне профессионального праздника, который медики будут отмечать 21 июня, мы решили поговорить о том, как работается сегодня врачам, и не только об этом.

Каждая клиника понимала, что в тот или иной момент, возможно, придется работать в условиях коронавируса

Ирина Мартьянова, СТВ:
Ваша первая больница тоже лечит ковидных больных. Я знаю, что вы даже одно отделение перепрофилировали.

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Дмитрий Шевцов, главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей:
Целый корпус.

Ирина Мартьянова:
Как складывается ваша работа сейчас?

Дмитрий Шевцов:
Мы перепрофилировались за несколько дней. За два дня, если быть точным. Мы выделили корпус, то есть 210 коек. Но мы были готовы заранее, потому что каждая клиника понимала, что в тот или иной момент, возможно, придется работать в данных условиях.

Я не хочу сказать, что мы это все легко приняли – где-то были опасения

Ирина Мартьянова:
А сейчас это отделение заполнено?

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Дмитрий Шевцов:
Да, мы заполнены на ту мощность, которая у нас есть. Что касается медработников, наших коллег, я хочу сказать, что мы справились собственными силами. Когда мы только начали работать с больными с пневмониями, с COVID-пневмониями, конечно, была настороженность у медицинских работников. Я не хочу сказать, что мы это все легко приняли – где-то были опасения. 

Но первые бригады, которые пошли работать для лечения пневмоний, были абсолютно добровольные. Я хочу сказать, что те отделения, на чьих площадях мы разворачивали пульмонологические койки инфекционные, практически все остались. Кто-то болел на тот момент, кто-то в отпуске был, отсутствовал – пришла часть наших коллег из других абсолютно сфер. У нас работают детский реаниматолог, акушеры-гинекологи, врачи из ангиографии. Они сейчас продолжают работать. Я хочу сказать, что, несмотря на то, что есть возможность их заменить, я этого не делаю, потому что они очень профессионально работают. Они работают наравне с остальными специалистами, оказывают в полном объеме помощь, за что им еще раз низкий поклон и слова благодарности. Поэтому коллектив очень хороший, я очень рад этому – что я попал в такой слаженный, такой профессиональный коллектив. Поэтому мы справляемся отлично.

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Томограф –это было что-то из диковинки, как сходить в зоопарк, посмотреть на какого-то диковинного зверя 

Ирина Мартьянова:
У вас очень большой опыт работы врачом, вы начинали реаниматологом. Скажите, как изменилось оснащение наших больниц, поликлиник. Что было лет 10-15 назад и что сейчас?

Дмитрий Шевцов:
Отвечу коротко: кардинально изменилось. Конечно, у нас есть чем гордиться. Я даже боюсь сравнивать 15-летний период, потому что можно несколько часов рассказывать. Даже 10-летний, даже 5-летний есть с чем сравнивать, потому что медицина – это, несмотря на то, что консервативная, быстро развивающаяся отрасль, она никогда не стоит на месте.

Ирина Мартьянова:
Чего не было тогда, если конкретно? Тогда не было аппаратов ИВЛ или их было очень мало, а сейчас их много? Тогда не было томографов, а сейчас их много – можно об этом говорить?

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Дмитрий Шевцов:
Такое понятие, как томограф – наверное, это было что-то из диковинки. Это как сходить в зоопарк, посмотреть на какого-то диковинного зверя. Аппараты ИВЛ были, но по сегодняшним меркам это были очень небезопасные, я бы так сказал, аппараты. Сейчас ультрасовременные аппараты стоят везде. Я не говорю про Минск, я говорю про регион. Ездя на родину, общаясь со своими коллегами, друзьями понимаешь, что уровень оснащенности очень высокий. Это интеллектуальные ИВЛ, интеллектуальные наркозные аппараты, УЗИ эксперт-класса, которые стоят не только в клиниках где-то в областных, в Минске, как было раньше, – это уже и в поликлиниках есть.

Три года назад никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что в каждом центре на уровне поликлиники будет томограф

Ирина Мартьянова:
Областном центре?

Дмитрий Шевцов:
Да, или районе Минска на уровне поликлиники будет томограф. 

Ирина Мартьянова:
А вы по регионам ездите?

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Дмитрий Шевцов:
Да, бывает что и бываю в регионах в том числе.

Ирина Мартьянова:
Там это все есть?

Дмитрий Шевцов:
Конечно. Я говорю в целом за Республику Беларусь. Посмотрите последний пример об оснащенности компьютерными томографами, которые сейчас в каждом районе на уровне поликлиники будут стоять. Я даже пять лет тому назад – три года – никогда бы не поверил, если бы мне сказали, что в каждом центре…

Ирина Мартьянова:
Областном центре?

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Дмитрий Шевцов:
Да, или районе Минска на уровне поликлиники будет томограф. Это все делается для чего? Чем выше оснащенность материально-технической базы, тем быстрее есть возможность более качественной и точной постановки диагноза. А своевременная постановка диагноза – это большой залог успешности лечения. Вот это все очень грамотно.

Человек идет в систему здравоохранения не столько за заработной платой, сколько, возможно, как самопожертвование

Ирина Мартьянова:
Вы говорите: важно поставить правильный диагноз. В связи с этим, как вы оцениваете уровень наших выпускников-медиков сейчас?

Дмитрий Шевцов:
Как и всегда очень высоко. Подготовка очень тяжелая в медицинских вузах наших, потому что дается большой объем, большая ответственность. А человек, который потом решил связать свою жизнь с медициной, прекрасно понимает, что он идет в систему здравоохранения, наверное, не столько за заработной платой (хотя это тоже очень важно и мы не должны это сбрасывать со счетов), сколько, возможно, с одной стороны и как самопожертвование.

Оснащение, подготовка и борьба с коронавирусом. Председатель Белорусской ассоциации врачей о работе медиков

Ирина Мартьянова:
Поскольку мы говорим накануне Дня медицинского работника, я вас поздравляю с профессиональным праздником. И, может быть, два-три слова в адрес ваших коллег?

Дмитрий Шевцов:
Спасибо. Я хочу пожелать успеха. Я хочу пожелать здоровья нашим коллегам, медицинским работникам, процветания, любви и удачи.

Люди в материале: Дмитрий Шевцов, Ирина Мартьянова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на небольшое снижение цифр по коронавирусу, окончательные выводы делать пока рано. Медики продолжают работать не сбавляя темпов,...
 
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