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Почему во время пандемии мы резко снизили потребление сахара?
17.06.2020 21:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Коронавирус сделал то, что долгие годы безуспешно пытались сделать правительства и органы здравоохранения многих стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Происходит это впервые за четыре десятилетия по причине глобального закрытия заведений общепита, спортивных арен и кинотеатров. Оказывается, газировку и другие сладости мы больше всего потребляем вне дома. Специалисты подсчитали, что в этом сезоне потребление сахара потеряет больше 1 % и снизится до 170 миллионов тонн. По их утверждению, кризис уже уничтожил большую часть прогнозируемого на 2020 год роста потребления, и потери могут значительно увеличиться.
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Новости мира. Коронавирус сделал то, что долгие годы безуспешно пытались сделать правительства и органы здравоохранения многих стран, сообщили в программе...
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