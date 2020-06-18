Гусов о «Подхале»: «Дома никому оказался не нужен, позвонили из Польши»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Андрей Гусов рассказал о том, почему возглавил польский клуб «Подхале».

– Дома никому оказался не нужен, позвонили из Польши. Смысла долго раздумывать или крутить хвостом не было. Хотя знаю, что в клубе и финансовая ситуация сложная, и кадровая. Поедем работать! Сидеть без дела не очень весело.

– В чем сложность кадровой ситуации?

– В прошлом сезоне там вроде 17 легионеров играли. В том числе канадцы и американцы, которых привез заокеанский тренер (Филлип Барски – Tribuna.com). Сейчас они все разъехались, в тот же «Неман» переходят (лучший бомбардир Кристиан Дзюбиньски готовится подписать соглашение с гродненцами – Tribuna.com). На данный момент на контрактах остались 5-7 местных хоккеистов. Сам президент клуба сказал, что ситуация очень сложная.

Контракт у меня с 1 августа. Будем созваниваться, уточнять, что там и как. Обстановка ведь в мире и Европе все еще непростая в связи с коронавирусом.

– Формированием состава начнете заниматься уже сейчас, находясь в Беларуси?

– Поеду посмотрю сначала, что там с игроками-поляками, пообщаюсь с руководителями, узнаю, на какое количество легионеров они рассчитывают. Пока еще не в курсе ситуации. Только вчера мне выслали бумаги, я их подписал.

Знаю, что еще две недели назад польские СМИ писали о том, что «Подхале» может прекратить существование из-за финансовых сложностей. Поэтому пока не знаю, что мне там скажут – какие цели, задачи.

– Вариантов трудоустроиться в Беларуси вообще не было?

– За те полгода, что прошли с момента ухода из «Тыхы», никто даже не позвонил. Единственный человек, который предложил поработать с молодыми ребятами в Раубичах – это Александр Гагиев (директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» – Tribuna.com). Хочу через вас передать ему огромный привет и мои слова благодарности! – сказал Гусов.

В последних 3 матчах, где БАТЭ играет на выезде, забивают обе команды. На «обе забьют» с «Белшиной» дают 2.14! ⚽