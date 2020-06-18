В Беларуси 56 657 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 625 новых инфицированных

Источник материала: Tut.by

На 18 июня в Беларуси 56 657 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в телеграм-канале . Прирост за сутки — 625 новых инфицированных.



Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Выздоровели и выписаны 34 023 пациента (плюс 1288 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент (плюс семь за последние сутки).

Всего проведено 800 435 тестов. Плюс 21 500 за сутки. Это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии. Процент положительных тестов — 2,9. По данным литовского профессора Саулюса Чаплинскаса, страна справляется с эпидемией, когда количество положительных от всех протестированных в день не больше 3%.

Ранее, отвечая на вопрос TUT.BY, доктор Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ, сказала , что золотым стандартом в диагностике коронавирусной инфекции считается ПЦР-диагностика. Такой метод используют при анализе, когда берут мазок из носоглотки. Речь про тесты на антитела в ее комментарии не велась.

Вчера, 17 июня, Минздрав в своем телеграм-канале сообщил о мониторинге ситуации с COVID-19 в Могилевской области. Сообщается, что в больницах в Осиповичах и Бобруйске есть запас лекарств, расходных материалов и оборудования, средств защиты для персонала.

Ранее заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская сообщила , что жара к резкому снижению заболеваемости коронавирусом не приведет. При этом рекомендовано по-прежнему носить маски и даже очки, чтобы снизить риск инфицирования.

Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев отметил , что «Беларусь все еще находится в стадии локальной передачи вируса, то есть это достаточно серьезная ситуация».

— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.

По его словам, «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать».