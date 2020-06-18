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В Беларуси 56 657 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 625 новых инфицированных
18.06.2020 14:24 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На 18 июня в Беларуси 56 657 случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в
Выздоровели и выписаны 34 023 пациента (плюс 1288 за последние сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент (плюс семь за последние сутки).
Всего проведено 800 435 тестов. Плюс 21 500 за сутки. Это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии. Процент положительных тестов — 2,9. По
Ранее, отвечая на вопрос TUT.BY, доктор Катрин Смолвуд, старший специалист по вопросам чрезвычайных ситуаций Европейского регионального бюро ВОЗ,
Вчера, 17 июня, Минздрав в своем телеграм-канале
Ранее заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская
Глава белорусского бюро ВОЗ Батыр Бердыклычев
— Надо соблюдать рекомендуемые меры профилактики, такие как респираторный этикет, гигиену рук, физическое дистанцирование, в местах, где это невозможно, носить маски. Это очень важно, потому что в этот период, когда люди, может быть, немножко устали и расслабились, все равно сохраняется опасность и возможность роста количества случаев.
По его словам, «данные о некотором снижении количества новых случаев в Беларуси нужно анализировать».
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Об этом сообщил Минздрав в телеграм-канале.
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