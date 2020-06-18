﻿ Официальная статистика от Минздрава: от COVID-19 умер 331 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Официальная статистика от Минздрава: от COVID-19 умер 331 человек

18.06.2020 15:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минздрав сообщил офицальные данные о распространении коронавируса в стране по состоянию на 18 июня



На 18 июня в Беларуси 56 657 случаев COVID-19 (+625 за сутки)

Умер 331 пациент (+7 за сутки).

Выздоровели и выписаны 34 023 пациента (+1288 за сутки), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. 

Утверждается, что всего было проведено 800 435 тестов (+ 21 500 за сутки  - это абсолютный суточный рекорд с начала пандемии)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минздрав сообщил офицальные данные о распространении коронавируса в стране по состоянию на 18 июня
 
Новости дня
Новости
 
В Беларуси 56 657 случаев COVID-19. Прирост за сутки - 625 новых инфицированных
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

18.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика