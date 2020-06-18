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Выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов с подтвержденным COVID-19

18.06.2020 15:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

К последним цифрам от Минздрава. На сегодняшний день в нашей стране выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 56 657 человек с диагнозом «коронавирус». Всего проведено 800 435 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.
 
 
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К последним цифрам от Минздрава. На сегодняшний день в нашей стране выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19....
 
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