Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов с подтвержденным COVID-19 К последним цифрам от Минздрава. На сегодняшний день в нашей стране выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19....

К последним цифрам от Минздрава. На сегодняшний день в нашей стране выздоровели и выписаны более 34 000 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Зарегистрированы 56 657 человек с диагнозом «коронавирус». Всего проведено 800 435 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умер 331 пациент с рядом хронических заболеваний и с выявленной коронавирусной инфекцией.